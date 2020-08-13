Наталья Сергунина: В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации"

В столице открылся прием заявок на соискание премий мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Конкурс будет проходить с 30 октября по 1 ноября в формате 48-часового онлайн-хакатона. Подробности сообщила Наталья Сергунина:

- Все задания хакатона объединят темы "Искусственный интеллект в городе" и "Цифровизация городских структур". Это важные направления для развития любого современного мегаполиса. Мы рассчитываем, что идеи участников помогут нам усовершенствовать цифровую экосистему Москвы. Приглашаем на конкурс разработчиков со всей России. Подать заявку можно до 25 октября на официальном сайте.

Задачи участникам хакатона поставят представители 10 ведомств правительства Москвы. В частности, департаменты предпринимательства и инновационного развития, информационных технологий, культуры, здравоохранения, Главное контрольное управление, департаменты культуры, образования, Госинспекция по контролю за использованием объектов недвижимости и другие.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин сказал:

- Талантливые специалисты получат реальную возможность для дальнейшего профессионального развития и реализации идей.

Предполагается, что в конкурсе примут участие более 250 команд разработчиков. Десять коллективов, которые предложат лучшие ИТ-решения, получат по одному миллиону рублей. Двадцать сильнейших команд смогут продолжить работу дальше при поддержке экспертов и апробировать свои идеи в реальных условиях.