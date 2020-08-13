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13.08.2020 08:58
Рубрика: Власть

Петр Бирюков: Более 900 дорог отремонтируют в Москве в этом году

Текст: Ирина Огилько
Фото: Стоян Васев/ТАСС Фото: Стоян Васев/ТАСС
Фото: Стоян Васев/ТАСС

В этом году отремонтируют 923 дороги общей площадью 18 миллионов квадратных метров. Эти работы пройдут в рамках подготовки к зиме. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"В настоящее время в городе ведутся работы по подготовке дорог к осенне-зимнему периоду. Летние месяцы удобны для проведения ремонта из-за низкого трафика, можно быстро привести дороги в порядок, например, убрать колейность, которая может стать причиной ДТП", - отметил Петр Бирюков.

Он напомнил, что из-за ограничений, связанных с эпидемиологической обстановкой, ремонт дорог стартовал на два месяца позже. Но, несмотря на это, весь запланированный объем будет выполнен. Сроки проведения ремонтных работ на объектах скорректированы. Так уже завершен ремонт более десяти миллионов квадратных метров асфальтобетонного покрытия, в том числе на центральных улицах города - Большой Садовой, Садовой-Кудринской, Большой Ордынке, Тверской и проспекте Мира, автомобильной дороге М-10. Заместитель мэра отметил ремонт дорожного покрытия на Тверской улице, где менее чем за двое суток заменили асфальт на участке в 1,3 километра.

"Наши специалисты использовали современную технологию бесшовной укладки "единым ковром", - пояснил он. - Она позволяет в кратчайшие сроки выполнить большой объем работ и, соответственно, избежать длительных ограничений движения".

Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в настоящее время ремонтные работы ведутся на 254 дорожных объектах, в том числе на Ленинском проспекте, улице 800-летия Москвы, на Дубнинской, Енисейской и Крылатской, а также на Коровинском шоссе. Напомним, что все работы по ремонту дорог будут завершены в октябре.

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