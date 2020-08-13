Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве

В Москве военнослужащие йеменской армии попытались ворваться в посольство республики.

"Произошел внутренний конфликт, связанный с отказом йеменских властей вернуть на родину офицеров Вооруженных сил этой страны из-за пандемии коронавируса", - рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

Всего у диппредставительства, расположенного по адресу 2-й Неопалимовский переулок, 6, собралось 20 человек. Шесть из них предприняли попытку проникнуть в здание, но были задержаны и доставлены в полицию. В столицу России военные из Йемена приехали на учебу.