Системы оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге могут объединить

Сделать единой систему оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге планируют власти обоих городов. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Помимо объединения билетных систем обсуждаются и совместные решения в плане парковок", - цитирует пресс-службу ведомства ТАСС.

Напомним, интеграция транспортных карт двух субъектов произошла еще в 2017 году, когда в продажи появились объединенные столичная "Тройка" и петербургский "Подорожник".