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Рубрика: Общество

Дорогие вы наши

Сколько стоит собрать школьника к 1 сентября?
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 180(8234)
Эпидемиологическая ситуация в столице свидетельствует о том, что школьники, скорее всего, начнут учебный год, как обычно, 1 сентября. Так что родителям самое время собирать детвору в школу. Причем многим хотелось бы не потратить на это весь семейный бюджет. "РГ" выяснила, сколько стоят школьные товары и где их выгоднее купить - в магазине или интернете.
В этом году статью расходов для многих пополнили дополнительные товары, например, ноутбук и компьютерное кресло. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС В этом году статью расходов для многих пополнили дополнительные товары, например, ноутбук и компьютерное кресло. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС
В этом году статью расходов для многих пополнили дополнительные товары, например, ноутбук и компьютерное кресло. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

Мама пятиклассника Кристина Титова признается, чтобы не набрать лишнего и ничего не забыть, перед походом за покупками составляет перечень необходимого. Самый дорогой в нем - рюкзак, который стоит порядка 5 тысяч рублей. На семейном совете решили, что и прежний у мальчика остался в хорошем состоянии, так что лучше сэкономить. А вот форма нужна, за лето сын подрос. Две пары брюк обошлись в 800 рублей, туфли - 2200, две рубашки - 1200, жакет - 1100. Купить вместо спортивного костюма лишь трико за 400 рублей и две футболки - еще плюс 400, оказалось дешевле. Кроссовки семья нашла за 600 рублей. В итоге вышло примерно 6500. Осталось купить пенал, и парень готов к учебному году.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Родители отмечают: выбор товаров в Москве большой, есть практически на любой кошелек. Но в этом году статью расходов для многих пополнили ноутбук и компьютерное кресло, говорят аналитики "Авито". Москвичи покупают их, опасаясь, что дети снова могут уйти на удаленку. Простенький ноутбук стоит в среднем 13 тысяч рублей, кресло - еще 4 тысячи. "За год стоимость ноутбуков выросла на 8%, спрос на них подскочил - это во многом последствие пандемии", - отмечает Павел Комаров, руководитель макрокатегории "Бытовая техника и электроника" "Авито". Итого: полный набор для школьника обходится в 23 850 рублей. Это на 14% больше по сравнению с прошлым годом.

Самые низкие цены обнаруживаются часто в крупных торговых центрах, где до середины сентября проходит масштабная акция "Снова в школу".

Чтобы сэкономить не только деньги, но и время, многие родители заглядывают на интернет-сайты. "Уже не первый год москвичи распределяют затраты на подготовку детей к школе на два месяца и начинают планировать покупки уже в конце июня", - рассказала "РГ" Мария Заикина, замгенерального директора по связям с индустрией в Ozon.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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А что же в других городах? Дороже всего сборы в школу обойдутся родителям в Казани: более 32 тысяч рублей за полный комплект для онлайн- и офлайн-обучения. За ними следует Нижний Новгород: здесь за необходимое для школьника придется выложить около 26 тысяч рублей. Так что столица в этом списке с 24 тысячами оказалась на третьем месте.

Дешевле же всего подготовить ребенка к школе в Тольятти (16 тысяч рублей), Ульяновске (17,6 тысячи рублей) и Саратове (17,6 тысячи рублей).

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Ангелина Зеленькова
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