Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет

Учебный год в столичный школах начнется 1 сентября, но праздничных линеек в этот день не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал, что массовые праздничные мероприятия в школах решено не проводить из-за санитарной безопасности. Собянин отметил, что передвижение учеников между классами будет ограничено, но на уроках им не придется сидеть в масках. Все школы обязаны проводить усиленную дезинфекцию и мерить температуру учителям и детям.

Также градоначальник добавил, что никаких планов по введению дополнительных ограничений в Москве с 15 сентября нет.