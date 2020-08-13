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13.08.2020 16:42
Рубрика: Общество

Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет

Текст: Ирина Рыбникова

Учебный год в столичный школах начнется 1 сентября, но праздничных линеек в этот день не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Пресс-служба министерства просвещения РФ
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В интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал, что массовые праздничные мероприятия в школах решено не проводить из-за санитарной безопасности. Собянин отметил, что передвижение учеников между классами будет ограничено, но на уроках им не придется сидеть в масках. Все школы обязаны проводить усиленную дезинфекцию и мерить температуру учителям и детям.

Также градоначальник добавил, что никаких планов по введению дополнительных ограничений в Москве с 15 сентября нет.

Собянин: Жителям Москвы придется носить маски еще несколько месяцев

Текст: Ирина Рыбникова

Соблюдать меры противоковидной безопасности жителям Москвы необходимо еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

В частности, в ближайшие месяцы москвичам и гостям столицы придется продолжать носить маски в общественном транспорте, торговых объектах и офисах.

Собянин также отметил, что грядет сезонный грипп и важно не наложить одну проблему на другую. Поэтому меры безопасности, в число которых входит и сезонная вакцинация от гриппа, остаются обязательными.

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