Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет

Учебный год в столичный школах начнется 1 сентября, но праздничных линеек в этот день не будет, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
В интервью телеканалу "Россия 24" он рассказал, что массовые праздничные мероприятия в школах решено не проводить из-за санитарной безопасности. Собянин отметил, что передвижение учеников между классами будет ограничено, но на уроках им не придется сидеть в масках. Все школы обязаны проводить усиленную дезинфекцию и мерить температуру учителям и детям.
Также градоначальник добавил, что никаких планов по введению дополнительных ограничений в Москве с 15 сентября нет.
Собянин: Жителям Москвы придется носить маски еще несколько месяцев
Соблюдать меры противоковидной безопасности жителям Москвы необходимо еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".
В частности, в ближайшие месяцы москвичам и гостям столицы придется продолжать носить маски в общественном транспорте, торговых объектах и офисах.
Собянин также отметил, что грядет сезонный грипп и важно не наложить одну проблему на другую. Поэтому меры безопасности, в число которых входит и сезонная вакцинация от гриппа, остаются обязательными.