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13.08.2020 17:42
Рубрика: Общество

Собянин: Люди смогут выбрать любую из вакцин против COVID-19

Текст: Сергей Жуков

Жители столицы смогут выбрать, какой вакциной от коронавируса привиться. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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"У нас появилась своя вакцина, а это значит, что появится возможность получить реальную вакцину уже в гражданском обороте, - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Я уверен, что в ближайшие месяцы будут еще вакцины". Поэтому, подчеркнул он, люди смогут выбрать, какой из вакцин в конечном итоге воспользоваться.

По мнению мэра, у людей есть два пути - или сделать прививку, или заразиться коронавирусной инфекцией.

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