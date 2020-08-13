Собянин: Люди смогут выбрать любую из вакцин против COVID-19

Жители столицы смогут выбрать, какой вакциной от коронавируса привиться. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"У нас появилась своя вакцина, а это значит, что появится возможность получить реальную вакцину уже в гражданском обороте, - рассказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24". - Я уверен, что в ближайшие месяцы будут еще вакцины". Поэтому, подчеркнул он, люди смогут выбрать, какой из вакцин в конечном итоге воспользоваться.

По мнению мэра, у людей есть два пути - или сделать прививку, или заразиться коронавирусной инфекцией.