Собянин: Жителям Москвы придется носить маски еще несколько месяцев

Соблюдать меры противоковидной безопасности жителям Москвы необходимо еще несколько месяцев. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

В частности, в ближайшие месяцы москвичам и гостям столицы придется продолжать носить маски в общественном транспорте, торговых объектах и офисах.

Собянин также отметил, что грядет сезонный грипп и важно не наложить одну проблему на другую. Поэтому меры безопасности, в число которых входит и сезонная вакцинация от гриппа, остаются обязательными.