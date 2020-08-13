Собянин опроверг возврат в сентябре к ограничениям из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами якобы возвращение ограничений в городе после 15 сентября.

"По поводу 15 сентября - эти слухи бесконечные, они просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил - никаких планов на этот счет нет", - заявил он в эфире "Россия 24".

Собянин также уточнил, что массовые мероприятия на День города не запланированы. Праздник, который традиционно проходит в первые выходные сентября, будет организован локально, в парках, скверах и культурных учреждениях города.