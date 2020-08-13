Отвечая на вопрос о возможном введении режима самоизоляции и запрете работы театров и кинотеатров, глава города сказал: "По поводу 15 сентября - это бесконечные слухи, просто поражают своей устойчивостью, хотя я говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет". По его словам, обстановка сейчас позволяет нормально работать театрам и кинотеатрам, но с теми ограничениями, которые были введены - до 50% посадочных мест. Сегодня, напомнил он, в столице уже работают с десяток городских театров, основной же сезон начнется в сентябре.

Разрешил Собянин и интригу вокруг того, как Москва собирается праздновать свой день рождения. Как известно, День города традиционно в столице проводится в первые или вторые выходные сентября. В этом году он намечен на 5 и 6 сентября. В конце июля мэр делился надеждой, что если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, то именно День города станет в столице первым фестивалем по расписанию. Если сравнивать, скажем, с маем, то обстановка с заболеваемостью коронавирусом в Москве сейчас на порядок лучше: тогда она была в пределах 6 тысяч новых случаев в день, а вчера, например, 692. И на таком уровне она держится уже месяц. Не растет, но и почти не убывает. "Было желание провести праздник полномасштабно, но ситуация все-таки не располагает к этому, - объяснил мэр. - День города будет локализован, никаких массовых концертов и перекрытия Тверской". На сей раз площадками праздника станут парки, скверы, музеи, выставочные залы и другие учреждения культуры по всему городу.

Вакцинация в Москве будет полностью добровольной. Жители сами решат, прививаться им или получить иммунитет естественным путем

С целью безопасности отменены в московских школах 1 сентября и праздничные линейки, зато сам новый учебный год начнется вовремя, успокоил мэр родителей учеников. Поделился радостью по поводу того, что у россиян появилась своя вакцина против коронавирусной инфекции, которую он считает одной из лучших в мире. Впрочем, Собянин отдает себе отчет, что до тех пор, пока ее производство не развернется в промышленных масштабах - миллионами доз, вакцина будет дефицитной. Сама же вакцинация в Москве будет добровольной, и жители сами решат, прививаться им или получить иммунитет естественным путем через заражение COVID-19. Для того же, чтобы уменьшить последствия, которые возникнут при наложении осенней сезонной заболеваемости ОРВИ, гриппом и коронавирусом, традиционную прививочную кампанию город постарается провести массово и в ускоренном порядке. Ну а в ближайшие месяцы, подчеркнул он, москвичам по-прежнему необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты - носить маски и перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах.