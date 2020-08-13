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Рубрика: Власть

Собянин рассказал, каким будет день города в условиях пандемии

Текст: Сергей Жуков
ВДНХ. Фото: Сергей Бабкин/ РГ ВДНХ. Фото: Сергей Бабкин/ РГ
ВДНХ. Фото: Сергей Бабкин/ РГ

Масштабно отмечать день города Москва в этом году не будет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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По его словам, риск заражения коронавирусной инфекцией еще сохраняется, поэтому от масштабного праздника в этом году решено отказаться.

"Было желание провести это полномасштабно, как мы проводим обычно, но ситуация все-таки не располагает к этому: мы будем ограничивать массовые мероприятия в городе", - сказал Собянин в эфире телеканала "Россия 24".

Не будут в этот раз перекрывать и Тверскую улицу, добавил глава города. Откажутся организаторы и от массовых концертов. Вместо этого пройдут локальные мероприятия в парках, скверах, культурных учреждениях.

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