Собянин: В бывших промзонах Москвы создано около 500 тыс рабочих мест

Расположена она на севере столицы в удобном со всех сторон месте. Стоит прямо на Ленинградском шоссе, в шаговой доступности - станция метро "Водный стадион" и МЦК "Балтийская". Поблизости - Северный речной вокзал и Химкинское водохранилище. Словом, подъехать можно запросто на любом транспорте, да и экология отличная - вокруг вода и парки. До 90-х годов прошлого века принадлежала эта территория заводу строительных конструкций. Строители же - концерн "Крост" - приобрели землю после того, как это предприятие развалилось.
Взамен пыльного производства новые собственники взялись построить комфортный городской квартал на 5-6 тысяч жителей, а так же создать для них 1,5 тысячи рабочих мест. В 2014 году правительство Москвы одобрило этот проект. Как убедился глава города, время даром потеряно не было. Строительство жилого комплекса "Невский" на улице Адмирала Макарова завершается - из 7 корпусов построены 5. Более чем в 1300 квартирах по вечерам уже светятся окна. В торговой галерее "Невский причал" для жителей открылись магазины, ресторан, кафе, аптека, салон красоты, танцевальная школа и другие заведения. В период пандемии предприниматели получили 50-процентную скидку на аренду помещений, благодаря чему ни один бизнес не закрылся. Для трудоустройства новоселов есть и другие возможности. Например, построен и работает проектно-технологический институт с архитектурными мастерскими, лабораториями и лекционными залами. Строится технопарк, где будет создан опытно-научный полигон для исследований в области проектирования фасадов зданий.
Любимым же общественным местом нового квартала стала набережная Головинского квартала. Она появилась после того, как очистили заброшенный водоем, запустили в него рыбу и раков. А укрепив берега, оборудовали на них площадки для занятий спортом, мини-зоопарк, ледяной грот - реплику Ледяной пещеры парка "Зарядье" и другие места отдыха.
Увиденное порадовало главу города. "Здесь есть все: наука, производство, торговля, жилье, благоустройство и даже небольшой канал" , - сказал он. И продолжил: "Перед городскими властями стоит задача придать новую жизнь всем промышленным территориям. Десятки промзон уже реорганизованы. На них построено около 20 миллионов квадратных метров недвижимости - и жилой, и нежилой. Создано около 500 тысяч современных рабочих мест". В целом по городу в кварталах, построенных и реорганизованных после 2010 года, проживают уже 700 тысяч москвичей.
Мэр заверил, что город и дальше будет заниматься новыми проектами по комплексному развитию производственно-коммунальных территорий.