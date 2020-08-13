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Рубрика: Экономика

Собянин: В бывших промзонах Москвы создано около 500 тыс рабочих мест

Текст: Любовь Проценко
Полуразвалившиеся цеха, убогие склады, заброшенные территории... Такую картину еще недавно можно было увидеть за заборами многих промышленных зон столицы. Занимали же они ни много ни мало более 18 тысяч гектаров или 17 процентов дорогой московской земли. Что изменилось за последнее десятилетие? Чтобы оценить, как реализуется проект реорганизации этих территорий, мэр Москвы Сергей Собянин посетил сегодня промзону "Братцево".

Расположена она на севере столицы в удобном со всех сторон месте. Стоит прямо на Ленинградском шоссе, в шаговой доступности - станция метро "Водный стадион" и МЦК "Балтийская". Поблизости - Северный речной вокзал и Химкинское водохранилище. Словом, подъехать можно запросто на любом транспорте, да и экология отличная - вокруг вода и парки. До 90-х годов прошлого века принадлежала эта территория заводу строительных конструкций. Строители же - концерн "Крост" - приобрели землю после того, как это предприятие развалилось.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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Взамен пыльного производства новые собственники взялись построить комфортный городской квартал на 5-6 тысяч жителей, а так же создать для них 1,5 тысячи рабочих мест. В 2014 году правительство Москвы одобрило этот проект. Как убедился глава города, время даром потеряно не было. Строительство жилого комплекса "Невский" на улице Адмирала Макарова завершается - из 7 корпусов построены 5. Более чем в 1300 квартирах по вечерам уже светятся окна. В торговой галерее "Невский причал" для жителей открылись магазины, ресторан, кафе, аптека, салон красоты, танцевальная школа и другие заведения. В период пандемии предприниматели получили 50-процентную скидку на аренду помещений, благодаря чему ни один бизнес не закрылся. Для трудоустройства новоселов есть и другие возможности. Например, построен и работает проектно-технологический институт с архитектурными мастерскими, лабораториями и лекционными залами. Строится технопарк, где будет создан опытно-научный полигон для исследований в области проектирования фасадов зданий.

Любимым же общественным местом нового квартала стала набережная Головинского квартала. Она появилась после того, как очистили заброшенный водоем, запустили в него рыбу и раков. А укрепив берега, оборудовали на них площадки для занятий спортом, мини-зоопарк, ледяной грот - реплику Ледяной пещеры парка "Зарядье" и другие места отдыха.

Увиденное порадовало главу города. "Здесь есть все: наука, производство, торговля, жилье, благоустройство и даже небольшой канал" , - сказал он. И продолжил: "Перед городскими властями стоит задача придать новую жизнь всем промышленным территориям. Десятки промзон уже реорганизованы. На них построено около 20 миллионов квадратных метров недвижимости - и жилой, и нежилой. Создано около 500 тысяч современных рабочих мест". В целом по городу в кварталах, построенных и реорганизованных после 2010 года, проживают уже 700 тысяч москвичей.

Мэр заверил, что город и дальше будет заниматься новыми проектами по комплексному развитию производственно-коммунальных территорий.

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