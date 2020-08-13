Сотрудники МВД пресекли незаконный оборот драгоценных металлов

Незаконное промышленное производство драгоценных металлов было организовано в Московском регионе. По сути, мошенники создали завод, собирающий и перерабатывающий промышленные отходы, в которых имелась примесь драгметаллов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенников вычислили и задержали сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России при участии СЭБ ФСБ России и Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ирина Волк рассказала, что по версии оперативников, злоумышленники, используя разветвленную филиальную сеть на территории России, организовали скупку и дальнейшую незаконную переработку автомобильных катализаторов. Они получали из них керамический порошок, содержащий драгоценные металлы платиновой группы: платину, палладий и родий. Произведенное сырье хранили на складах, расположенных в Московском регионе.

Полицейские при силовой поддержке Росгвардии провели обыски в офисных и складских помещениях на территории города Москвы, Московской области и Краснодарского края. Они обнаружили более 20 тонн платиносодержащего концентрата стоимостью свыше 200 миллионов рублей. Изъята бухгалтерская документация, компьютерная техника, денежные средства и черновые записи, имеющие доказательственное значение для уголовного дела

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК РФ.

Сейчас проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и задержание участников противоправной деятельности.