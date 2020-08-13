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13.08.2020 16:13

В Калуге проверили ход ремонта школы

13 августа глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов проверил ход ремонта школы № 3.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

В рамках проекта "Старым школам - новую жизнь", разработанного по предложению депутатов городской думы, школа должны была быть отремонтирована еще в 2019 году. Но из-за бюрократических проволочек и сложностей, связанных с тем, что здание школы является памятником архитектуры, ремонт был перенесен на 2020 год.

Были запланированы работы по ремонту фасада, кровли и инженерных коммуникаций.

В настоящее время ремонт кровли выполнен на 70%, ремонт фасада - на 90%. К покраске фасада подрядчик приступит уже 13 августа и завершит его в течение двух дней. Фасад будет выкрашен в семь различных оттенков. Завершить ремонт кровли планируется к 18 августу, а выполнить работы в полном объеме - к 25 августа.

Фото: Калужская городская дума
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Глава городского самоуправления осмотрел кабинеты и внутренние помещения школы: в настоящее время там проводятся работы по косметическому ремонту. В сентябре - октябре ожидается ремонт спортивного зала. Также в планах у руководства школы обустройство внутреннего дворика для проведения линеек.

"Радует, что темп работ явно ускорился, - отметил Александр Иванов. - Также замечательно, что проектом предусмотрены интересные колористические решения для фасада. Школа № 3 - одна из старейших школ города и должна являться украшением центральной части Калуги. Последний раз капитальный ремонт здания проводился еще в советские годы, благодаря программе "Старым школам - новую жизнь" здание полностью обновится, работа по развитию школы и благоустройству прилегающей территории будет продолжена под контролем депутатского корпуса".

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