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13.08.2020 13:15

В Нововоронеже прошел товарищеский матч ВХЛ

В Нововоронеже (город-спутник Нововоронежской АЭС) прошел товарищеский матч между командами Высшей хоккейной лиги "Буран" (Воронеж) и "Динамо" (Московская область).
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Матч состоялся в рамках предсезонной подготовки команд и стал для нововоронежской Ледовой арены "Остальная" первым после четырехмесячного перерыва, связанного с ограничительными мерами по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. За время вынужденного простоя на льду арены была нанесена новая разметка, соответствующая самым современным российским и международным стандартам.

Трибуны арены были заполнены с учетом социальной дистанции. На входе всем измеряли температуру, выдавали маски и перчатки. На матче присутствовали представители администрации городского округа город Нововоронеж, руководство Нововоронежской АЭС, а также члены Правительства Воронежской области.

Фото: Нововоронежская АЭС
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Поединок команд Высшей хоккейной лиги нововоронежцы увидели впервые. Это стало возможным благодаря трехлетней программе развития хоккея "Атомная шайба", разработанной Нововоронежской АЭС и Концерном "Росэнергоатом". В рамках этой программы были проведены детский и взрослый чемпионаты среди хоккейных команд городов присутствия атомных электростанций, мастер-классы со звездами российского хоккея, спортивные сборы и т.д.

"Благодаря программе "Атомная шайба" в ледовой арене произошли серьезные технические обновления. Проведены необходимые подготовительные работы для установки оборудования "бросковой зоны" - тренировочного комплекса для детей и взрослых. Стоит отметить, что это будет уникальная, единственная в Воронежской области, площадка", - отметил заместитель директора Нововоронежской АЭС по общим вопросам Вячеслав Шваров.

Товарищеский матч между "Бураном" и "Динамо" завершился со счетом 6:1 в пользу воронежских хоккеистов. Спортсмены высоко оценили качество нововоронежского льда и оборудование ледовой арены.

Справка:

Ледовая арена "Остальная" была построена в рамках Соглашения о выделении дополнительных налоговых отчислений в бюджет Нововоронежа, заключенного между Правительством Воронежской области и ГК "Росатом" в 2012 году. За время действия Соглашения городскому округу было выделено дополнительно более 2 млрд. рублей. На эти средства построен многофункциональный стадион "Старт", Центр боевых искусств, ледовая арена "Остальная", реконструированы спортивные объекты школ и детских садов, обновлено дорожное покрытие и городские коммуникации. Ведется строительство нового спортивного комплекса с бассейном "АтомАрена".

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В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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