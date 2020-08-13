В столице будет создан Совет по стратегическому развитию Москвы

Совет по стратегическому развитию Москвы объединит бизнес и власть для поддержки экономики после пандемии. В его состав войдут представители бизнеса, общественных и деловых объединений и эксперты. Об этом в ходе заседания Оперативного штаба по поддержке экономики сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Основная цель Совета - выработка новых подходов к формированию в Москве экономики будущего, координация действий бизнеса и власти. В числе первых задач Совета - выявление специфики отраслей, продемонстрировавших наибольшую устойчивость в условиях ограничений, а также предприятий-лидеров, сумевших продемонстрировать рост, и использование этого опыта для повышения эффективности экономики города.

- Мы выявили топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии, как дополнительный стимул к развитию. Лучше всех пережить период турбулентности удалось строительной отрасли, включая деятельность по операциям с недвижимым имуществом - и это оказало поддержку целому ряду сопутствующих отраслей. На втором месте закономерно оказалось обеспечение безопасности и управление, а замыкает тройку лидеров деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи: самоизоляция оказала мощный стимулирующий эффект на все виды онлайн-сервисов и службы доставки, что существенно увеличило спрос на услуги телекоммуникаций и связи, - отметил Владимир Ефимов.

Одним из факторов быстрого восстановления экономики стало оперативное взаимодействие власти и бизнеса в рамках оперативного штаба по экономике при выработке мер поддержки. По итогам июля мерами поддержки охвачено 37,6 тысячи организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тысяч человек. Этот опыт будет перенесен на новую площадку - Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при Правительстве Москвы, который позволит продолжить живую коммуникацию с представителями всех отраслей.

Напомним, Оперативный штаб по поддержке экономики города был создан 10 марта 2020 года, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, его возглавил заместитель Владимир Ефимов.

"Новый формат диалога бизнеса и власти, сложившийся в период пандемии в рамках работы оперативного штаба, доказал эффективность и востребованность у предпринимательского сообщества. Совместно было разработано и принято 4 пакета антикризисных мер помощи предпринимателям, этот комплекс поддержки бизнеса признан лучшим среди крупнейших мегаполисов мира. Сегодня экономика Москвы практически восстановилась и необходимости в работе антикризисного штаба нет. При этом, в новых реалиях нам нужны новые подходы к формированию экономики, устойчивой к любым вызовам. Поэтому мы планируем продолжить работу в формате Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, что позволит сохранить диалог власти, бизнеса и экспертного сообщества для совместных решений при формировании новой долгосрочной концепции экономического развития города", - отметил вице-мэр.

Формирование состава Совета начнется в ближайшее время, в него войдут представители реальных секторов экономики, Правительства Москвы, деловых и отраслевых ассоциаций, общественных объединений.