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13.08.2020 11:50
Рубрика: Власть

В столице будет создан Совет по стратегическому развитию Москвы

Текст: Ирина Огилько

Совет по стратегическому развитию Москвы объединит бизнес и власть для поддержки экономики после пандемии. В его состав войдут представители бизнеса, общественных и деловых объединений и эксперты. Об этом в ходе заседания Оперативного штаба по поддержке экономики сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
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Основная цель Совета - выработка новых подходов к формированию в Москве экономики будущего, координация действий бизнеса и власти. В числе первых задач Совета - выявление специфики отраслей, продемонстрировавших наибольшую устойчивость в условиях ограничений, а также предприятий-лидеров, сумевших продемонстрировать рост, и использование этого опыта для повышения эффективности экономики города.

- Мы выявили топ-3 отраслей, которые смогли превысить докризисные показатели, использовав период пандемии, как дополнительный стимул к развитию. Лучше всех пережить период турбулентности удалось строительной отрасли, включая деятельность по операциям с недвижимым имуществом - и это оказало поддержку целому ряду сопутствующих отраслей. На втором месте закономерно оказалось обеспечение безопасности и управление, а замыкает тройку лидеров деятельность в области телекоммуникаций, информации и связи: самоизоляция оказала мощный стимулирующий эффект на все виды онлайн-сервисов и службы доставки, что существенно увеличило спрос на услуги телекоммуникаций и связи, - отметил Владимир Ефимов.

Одним из факторов быстрого восстановления экономики стало оперативное взаимодействие власти и бизнеса в рамках оперативного штаба по экономике при выработке мер поддержки. По итогам июля мерами поддержки охвачено 37,6 тысячи организаций пострадавших отраслей, в которых работают свыше 765 тысяч человек. Этот опыт будет перенесен на новую площадку - Совет по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при Правительстве Москвы, который позволит продолжить живую коммуникацию с представителями всех отраслей.

Напомним, Оперативный штаб по поддержке экономики города был создан 10 марта 2020 года, по решению мэра Москвы Сергея Собянина, его возглавил заместитель Владимир Ефимов.

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"Новый формат диалога бизнеса и власти, сложившийся в период пандемии в рамках работы оперативного штаба, доказал эффективность и востребованность у предпринимательского сообщества. Совместно было разработано и принято 4 пакета антикризисных мер помощи предпринимателям, этот комплекс поддержки бизнеса признан лучшим среди крупнейших мегаполисов мира. Сегодня экономика Москвы практически восстановилась и необходимости в работе антикризисного штаба нет. При этом, в новых реалиях нам нужны новые подходы к формированию экономики, устойчивой к любым вызовам. Поэтому мы планируем продолжить работу в формате Совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов, что позволит сохранить диалог власти, бизнеса и экспертного сообщества для совместных решений при формировании новой долгосрочной концепции экономического развития города", - отметил вице-мэр.

Формирование состава Совета начнется в ближайшее время, в него войдут представители реальных секторов экономики, Правительства Москвы, деловых и отраслевых ассоциаций, общественных объединений.

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