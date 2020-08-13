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13.08.2020 17:24
Рубрика: Общество

Вакцинация от гриппа в Москве будет более масштабной

Текст: Ангелина Зеленькова

Вакцинация от гриппа в Москве должна начаться раньше обычного и быть более масштабной. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире канала "Россия 24".

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
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По его словам, проблема с нарастанием сезонных ОРВИ, пневмонии и гриппа уже сегодня видна. "Для того, чтобы как-то минимизировать наложение одной проблемы на другую, необходима более массовая прививка от гриппа, чем в прошедшие годы. Нужно сделать ее более ускоренно по времени, особенно это касается школьников", - отметил глава города.

Мэр также отметил, что жителям Москвы придется соблюдать меры безопасности и носить маски в ближайшие месяцы. "Нам придется в ближайшие месяцы, это уже очевидно, соблюдать требования, которые выставлены Роспотребнадзором, санитарными врачами, по средствам индивидуальной защиты. Ими пользоваться надо будет в метро, в городском транспорте, общепите, торговых предприятиях и так далее. Это залог того, что все наши заведения будут работать, и такая надежда есть", - добавил он.

По его словам, офисы и учебные заведения осенью будут работать штатно.

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