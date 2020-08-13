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13.08.2020 13:42
Рубрика: Экономика

Вдоль двух набережных Москвы-реки проложат прогулочный маршрут

Текст: Ирина Огилько
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

Вдоль Симоновской набережной и набережной Марка Шагала планируют создать непрерывный прогулочный маршрут с велосипедными и беговыми дорожками. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
В Москве благоустроят 12 километров набережных острова Балчуг

Проект единого общественного пространства разработал ГАУ "НИ и ПИ Градостроительного планирования города Москвы". Еще недавно эти набережные были частью промышленных зон. Теперь первостепенными задачами программы обустройства является экологичность, создание пешеходных зон, велодорожек, новых выходов к реке и возможностей беспрепятственного перемещения вдоль русла Москвы-реки.

Эти две набережные планируется расширить и создать новые спуски к воде. В результате появится непрерывный пешеходный маршрут от Крутицкой набережной до Даниловского моста. Вдоль набережных проложат тротуары, газоны, посадят деревья и кустарники. По мнению авторов проекта, благоустройство позволит раскрыть рекреационный потенциал набережных, улучшит городскую среду вдоль реки.

Напомним, что в этом году также планируется благоустроить Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко, которая станет продолжением новой пешеходной зоны возле Киевского вокзала.

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