Вдоль двух набережных Москвы-реки проложат прогулочный маршрут

Вдоль Симоновской набережной и набережной Марка Шагала планируют создать непрерывный прогулочный маршрут с велосипедными и беговыми дорожками. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Проект единого общественного пространства разработал ГАУ "НИ и ПИ Градостроительного планирования города Москвы". Еще недавно эти набережные были частью промышленных зон. Теперь первостепенными задачами программы обустройства является экологичность, создание пешеходных зон, велодорожек, новых выходов к реке и возможностей беспрепятственного перемещения вдоль русла Москвы-реки.

Эти две набережные планируется расширить и создать новые спуски к воде. В результате появится непрерывный пешеходный маршрут от Крутицкой набережной до Даниловского моста. Вдоль набережных проложат тротуары, газоны, посадят деревья и кустарники. По мнению авторов проекта, благоустройство позволит раскрыть рекреационный потенциал набережных, улучшит городскую среду вдоль реки.

Напомним, что в этом году также планируется благоустроить Бережковскую набережную и набережную Тараса Шевченко, которая станет продолжением новой пешеходной зоны возле Киевского вокзала.