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13.08.2020 12:22
Рубрика: Власть

Атомная подлодка ТОФ вернулась на Камчатку после дальнего похода

Текст: Юрий Гаврилов

В четверг на базу подводных сил Тихоокеанского флота в Вилючинске (Камчатский край) после длительного выполнения задач в море вернулся атомный подводный крейсер "Омск".

Фото: Лев Федосеев/ТАСС
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У родного пирса моряков ждали не только родные и сослуживцы. Из Москвы в городок подводников прилетел заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил генерал-полковник Андрей Картаполов. В Вилючинск также приехали временно исполняющий обязанности губернатора Камчатского края Владимир Солодов и представители командования Тихоокеанского флота.

Сразу после швартовки организовали торжественный митинг. Андрей Картаполов от имени министра обороны России поздравил моряков с успешным выполнением поставленных задач, пожелал им успехов в боевой подготовке и по традиции вручил командиру крейсера "Омск" капитану 1 ранга Евгению Зорину жареного поросенка.

Экипаж также поздравили командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев и врио губернатора Камчатского края Владимир Солодов.

В честь возвращения атомохода из дальнего похода для личного состава и гостей устроили праздничный концерт, в котором участвовали артисты Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени А.В.Александрова.

Справка "РГ"

К-186 "Омск" - российская многоцелевая атомная подводная лодка с управляемым ракетным вооружением модернизированного проекта 949АМ "Антей". Входит в боевой состав Тихоокеанского флота России.

Вооружена крылатыми ракетами "Оникс", "Циркон" и "Калибр". Подлодки данного проекта предназначены для уничтожения авианосных ударных соединений противника, находящихся на дальности до 1000 км. Способны атаковать наземные цели с расстояния до 2600 км. По некоторым данным, применяя крылатые ракеты "Калибр-М", эти атомоходы поражают цели, расположенные в 4500 км от места пуска ракет.

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