Два землетрясения за сутки произошло вблизи Курильских островов

Землетрясение магнитудой 4 случилось прошлой ночью возле японского острова Хоккайдо, в 32 километрах к юго-востоку от города Южно-Курильска на сталинском острове Кунашир. Еще одно сейсмособытие произошло ближе к утру возле Средних Курил, его магнитуда составила 5,1.

Первое землятресение ощутили жители поселка Малокурильское на острове Шикотан. Его сила оценивается в три балла. Эпицентр находился на глубине 17 километров.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в четверг в 4:31 по сахалинскому времени с эпицентром 62 километра южнее острова Онекотан на глубине 69 километров. В населенных пунктах Курил его не ощутили", - сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.