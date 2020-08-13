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13.08.2020 04:11
Рубрика: Происшествия

Два землетрясения за сутки произошло вблизи Курильских островов

Текст: Дина Непомнящая

Землетрясение магнитудой 4 случилось прошлой ночью возле японского острова Хоккайдо, в 32 километрах к юго-востоку от города Южно-Курильска на сталинском острове Кунашир. Еще одно сейсмособытие произошло ближе к утру возле Средних Курил, его магнитуда составила 5,1.

Жители Курил ощутили четырехбалльное землетрясение

Первое землятресение ощутили жители поселка Малокурильское на острове Шикотан. Его сила оценивается в три балла. Эпицентр находился на глубине 17 километров.

"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в четверг в 4:31 по сахалинскому времени с эпицентром 62 километра южнее острова Онекотан на глубине 69 километров. В населенных пунктах Курил его не ощутили", - сообщили "Интерфаксу" в Сахалинском филиале Единой Геофизической службы РАН.

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