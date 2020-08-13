Гостиницы для домашних животных появились на Дальнем Востоке совсем недавно. Стали ли услуги по содержанию питомцев вне дома привычными, кто выходит на рынок с такими предложениями и насколько доходен этот бизнес, выясняли корреспонденты "РГ".

Во Владивостоке около десятка зоогостиниц. В это число не входят предложения по домашней передержке животных, что, собственно, и бизнесом назвать нельзя. Спрос на услуги зооотелей есть и имеет сезонный характер, пусть и не ярко выраженный. Обычно своих питомцев горожане устраивают в гостиницы на новогодние праздники и в летние отпуска.

- Содержание кошки в сутки обходится в 400 рублей, большой собаки - в тысячу. Это недешево. По практике знаю, что обычно люди стараются на время отсутствия отдать питомцев родственникам или знакомым. Зоогостиницами пользуются в крайнем случае. У нас сейчас три животных, в том числе кошка, хозяйка которой оказалась в больнице. Она рассчитывала на лечение в течение нескольких дней, но вот уже который раз вынуждена продлевать содержание у нас своей питомицы, - рассказывает руководитель сети груминг-салонов "Мокрый нос" Галина Дороненко.

Только наличие зоогостиницы экономически нецелесообразно, поэтому это, как правило, один из видов зообизнеса, с котором совмещены ветеринарная клиника, груминг, продажа корма и аксессуаров для животных. По словам Галины Дороненко, по экономической эффективности зоогостиницы стоят на последнем месте. Больше всего сил, оборудования и опытных специалистов требует лечение животных, потом - парикмахерская для них.

По правилам зоогостиницу следует размещать вдали от жилых кварталов. В идеале у нее должна быть собственная придомовая территория, где можно выгуливать собак. Принимают сюда животных с паспортами и всеми необходимыми прививками, содержатся они в отдельных вольерах, не пересекаются с другими ни во время приема пищи, ни на прогулках. Кстати, в последнее время рынок гостиничных услуг животных стал цивилизованным: он контролируется ветнадзором.

В зоогостинице Галины Дороненко гарантируют уход за питомцами, кормление, прогулки, при необходимости лечение, но не развлечение животных. Хотя в некоторых предлагают дрессировку временных жильцов или их фотосессию, а также такси: животное заберут на передержку и привезут хозяевам в нужную дату.

Есть такие заведения и в Хабаровске. Анна Зубарева открыла свою зоогостиницу полтора года назад. На постой принимает преимущественно кошек, но не отказывает и другим животным: небольшим собакам, хомячкам, шиншиллам и даже аквариумным рыбкам. Заняться этим Анна решила после того как первый бизнес - торговля одеждой - не оправдал ожиданий.

В высокий сезон прошлого года почти все места в хабаровском зоотеле были заняты. Сейчас дела идут туго: повлияла пандемия коронавируса

- Я сама хозяйка кошки и собаки, поэтому знаю, что оставить питомцев у нас в городе на время отпуска практически негде. Раньше часто брала питомцев друзей, когда те уезжали, мне всегда нравилось ухаживать за животными. Когда с первой работой не сложилось, подумала - а почему бы не превратить хобби в бизнес? - вспоминает Анна.

Поначалу девушка переживала, наберет ли клиентов, но все же решилась - ниша в городе все еще занята слабо, конкурентов мало. Признается, что думала о франшизе, но все же решила действовать самостоятельно.

На открытие взяла кредит - 300 тысяч рублей - и кое-что добавила из собственных сбережений. Долго подбирала место: не все были готовы сдавать помещение под зоогостиницу.

- Почему-то многие думают, что животные - это запах, грязь и блохи. Это не так. Мы тщательно убираем все наши "номера" дважды в день, а на постой берем только здоровых животных с ветпаспортом. К тому же каждый день их осматривает наш ветеринар, - говорит Анна.

Одни сутки в "номере" для кошки стоят 400 рублей, небольшой собачки - 500. При этом хозяева самостоятельно обеспечивают животное кормом, лежанкой, любимыми игрушками и, если нужно, клеткой. Кошки живут в боксах за стеклом - всего таких 15. Собаки - в отдельных комнатах.

- Высылаем хозяевам фотоотчет каждый день по WhatsApp, если нужно - видео. Как правило, все животные очень скучают по своим "мамам и папам", особенно собаки. Поэтому просим их записывать для питомцев голосовые сообщения. У нас как-то жил песик, который только после разговора с хозяйкой соглашался поесть. Она звонила по видеосвязи и говорила: "Рамик, иди кушай". Только тогда он шел, очень тосковал, - рассказывает Анна. - Много ли таких "мамсиков"? А все животные разные, как и люди. Кто-то быстро адаптируется, а кто-то грустит все дни из-за расставания. Я даже советую хозяевам: если ваше животное слишком привязано к вам, лучше поищите другие варианты. Найдите способ взять в поездку или хотя бы оставьте с кем-то из тех, кого кошка или собака знает. Иначе они могут в самом прямом смысле заболеть от разлуки.

В высокий сезон прошлого года почти все места в гостинице Анны были заняты. Сейчас дела идут туго: повлияла пандемия коронавируса. Многие не смогли отправиться в отпуск и уехали с животными на дачи. У других снизился доход, и они ищут иные варианты - оставляют питомцев с друзьями, родственниками.

- Зоогостиница в принципе - не самое прибыльное дело. А сейчас особенно сложно. Если так пойдет и дальше, мне придется закрываться. Мы почти на нуле - едва хватает денег на аренду и зарплату двоим сотрудникам. Но надеюсь, все наладится. Границы открывают, возможно, и клиентов станет больше, - говорит девушка.