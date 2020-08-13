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13.08.2020 03:55
Рубрика: Общество

Пляжный несезон

Летний отдых в Приморье по-прежнему интересен только дальневосточникам
Текст: Ольга Журман (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 179(8233)
Еще в начале лета казалось, что летний отдых в Приморье будет сорван в этом году из-за пандемии СOVID-19: бронирование мест на турбазах шло ни шатко ни валко. Однако август взял свое: Хасанский район - мекка пляжного туризма - полон отдыхающих.
Отдых на пляже - не единственное, чем привлекает Приморье. Например, его бухты - настоящий рай для любителей виндсерфинга. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости Отдых на пляже - не единственное, чем привлекает Приморье. Например, его бухты - настоящий рай для любителей виндсерфинга. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Отдых на пляже - не единственное, чем привлекает Приморье. Например, его бухты - настоящий рай для любителей виндсерфинга. Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В хорошо знакомом дальневосточникам селе Андреевка на берегу бухты Троицы негде яблоку упасть. По номерам автомобилей, на которых приехали отдыхающие, можно изучать географию: Еврейская автономная и Амурская области, Хабаровский и, естественно, Приморский края. В расположенной чуть дальше бухте Витязь тоже много народа, хотя и свободные для размещения туристов места все же есть.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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- С 1 августа цены поднялись. Мы жили в домике на девять - десять "квадратов", правда, с санузлом, но все очень скромно. Платили четыре тысячи рублей в сутки. С августа стало пять. Это без питания. Можно было бы и есть тут же, готовят за отдельные деньги, но цены как в хорошем ресторане. На вкус - как в хорошей советской столовке, - рассказывает коллега, которая только что провела неделю в бухте Витязь.

Собственно, несмотря на несколько скептический отзыв, красоты окружающей природы в этом месте компенсируют все спартанские бытовые условия. На них тоже зарабатывают местные жители, предлагая конные, лодочные и автомобильные прогулки, а также аренду сапов. Прокатиться на моторной лодке по акватории в течение двух часов - тысяча рублей, на машине - 1,5 тысячи за полтора часа. Маршрут традиционный - в сторону единственного в России Дальневосточного морского заповедника.

- Цены на прибрежных турбазах по сравнению с прошлым годом чуть выросли, но это не надо воспринимать как стремление их хозяев к наживе. Вот на острове Попова аренда дорогого комфортабельного дома обходилась в прошлом году в 12 тысяч рублей в сутки, сейчас в 16. Но владелец его отремонтировал, усовершенствовал, - говорит гендиректор приморской туркомпании Елена Андреева.

Кстати, нынче в крае заметили туристов из Москвы.

- Московские коллеги, наконец, расшевелились, - замечает Андреева. - В условиях закрытых границ столичные туроператоры худо-бедно стали рекламировать отдых в Приморье.

О развитии межрегионального туризма говорили туроператоры и блогеры на проходящем в эти дни в режиме онлайн Дальневосточном медиасаммите. По мнению главы Туристско-информационного центра Приморья Ольги Гуревич, тур­отрасль в крае может рассчитывать только на жителей Приморья и близлежащих регионов ДФО.

Жители регионов за пределами ДФО не посещают Приморский край из-за отсутствия качественной информации для широкой аудитории

- Остальные россияне не посещают Приморье из-за отсутствия качественной информации для широкой аудитории, из-за использования лишь локальных сайтов объявлений, - подчеркивает Гуревич.

С тем, что местные предприниматели не продвигают свои базы отдыха с помощью известных каналов информации, согласна коммерческий директор Всероссийской туристической сети Татьяна Солодовникова.

- В разгар сезона загрузка у этих баз настолько большая, что отдавать комиссионные популярным сайтам и платформам бессмысленно, - объясняет она.

К тому же в Приморье и не рассчитывают на туристов издалека, раз все места заняты дальневосточниками. Парадокс получается: с одной стороны, предприниматели не рекламируют свои услуги за пределами ДФО - вроде, нет большой необходимости, с другой - сетуют на отсутствие крепких межрегиональных связей.

Но после короткого купального сезона на юге Дальнего Востока наступает шикарная, всегда солнечная осень. И есть что показать гостям из-за пределов ДФО… А вот турбазы уже пустуют, их хозяева начинают маяться в ожидании следующего лета. Между тем небольшая модернизация летних домиков позволила бы принимать туристов и в конце сентября - октябре, когда в центральной части России уже дождливо и холодно, а в Приморье все еще солнечно и тепло.

Дословно

Константин Шестаков, заместитель председателя краевого правительства:

- О потерях туристической индустрии Приморья во время пандемии: за первое полугодие - минус 78,2 процента. Убытки по отрасли - порядка восьми миллиардов рублей, по смежным - около 17 миллиардов. Это цифры по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

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