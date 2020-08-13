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13.08.2020 00:01
Рубрика: Власть

Правительственный десант

Михаил Мишустин вывозит на Дальний Восток половину кабмина
Текст: Екатерина Котова
Российская газета - Столичный выпуск № 179(8233)
Сегодня стартует рабочая поездка председателя правительства Михаила Мишустина на Дальний Восток. За неделю премьер планирует посетить четыре региона, провести около трех десятков встреч и совещаний, в том числе отраслевых, чтобы на месте разобраться в проблемах важнейшей территории страны и "расшить" узкие места, препятствующие ее развитию.
Перед тем как отправиться в большую поездку по регионам Дальнего Востока, Михаил Мишустин провел заседание правительства. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС Перед тем как отправиться в большую поездку по регионам Дальнего Востока, Михаил Мишустин провел заседание правительства. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Перед тем как отправиться в большую поездку по регионам Дальнего Востока, Михаил Мишустин провел заседание правительства. Фото: Александр Астафьев/POOL/ТАСС

В графике главы правительства - Чукотка, Камчатский край, Магаданская и Амурская области. Объекты самые разнообразные: от больниц, теплиц и рыболовецких колхозов до электростанций и горно-обогатительных комбинатов. Поездка будет крайне сложной в плане логистики. Для передвижения будут задействованы не только правительственные борта, но и вертолеты, плавучие средства.

Премьеры давно не совершали столь длительных поездок в регионы. Как правило, "укатайки", как называют такие мероприятия журналисты, ограничивались несколькими днями - по одному дню на субъект. Михаил Мишустин выбрал принципиально новый формат. Что называется, с полным погружением. Работать на Дальнем Востоке премьер начнет сразу после восьмичасового перелета без паузы на отдых. Вместе с главой правительства в регион выдвинулась половина кабинета министров. Как стало известно "Российской газете", в списке участников рабочей поездки Мишустина более 60 человек, включая вице-премьеров (они проведут и свои совещания), министров и их заместителей. По сути, это будет полноценная выездная стратсессия кабмина. Ключевой для региона вице-премьер - полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев - пока остается в Москве. Анализы, сданные им на коронавирус накануне поездки, показали положительный результат. Если дальнейшее тестирование подтвердит диагноз, Трутнев будет участвовать в совещаниях дистанционно.

В составе десанта, вылетевшего из Москвы, также главы крупнейших российских компаний и институтов развития - председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, гендиректор, председатель правления "Российских железных дорог" Олег Белозеров, президент "Транснефти" Николай Токарев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, гендиректор "Фонда развития Дальнего Востока и Арктики" Алексей Чекунков.

В списке участников рабочей поездки более 60 человек - вице-премьеры, министры и их заместители

Ожидается полный штат губернаторов регионов Дальнего Востока. Причем с каждым из них у премьера будет как минимум два касания: на совещании по электроэнергетике и газификации в Петропавловске-Камчатском и по развитию ДВФО - в Благовещенске. Также Михаил Мишустин проведет ряд "двусторонок" с главами регионов. Кроме того, он встретится с представителями общественности и гражданами, чтобы услышать от них идеи по развитию Дальнего Востока и узнать о том, как идет выдача "дальневосточных гектаров" и льготной ипотеки под 2%. Основная цель этих встреч - сфокусироваться на существующих проблемах и понять, как их можно решить.

Дальний Восток - один из первых регионов, которые Михаил Мишустин посещает в должности председателя правительства. Эту поездку он анонсировал еще в июле, выступая с ежегодным отчетом в Госдуме.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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В сентябре правительство собирается окончательно утвердить Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Мишустин, по его собственным словам, хотел лично убедиться, что все предложения по развитию этой территории в Национальной программе учтены и что сама она максимально приближена к потребностям людей, которые там живут и работают.

Правительство собирается предложить системный подход к развитию Дальнего Востока. Программа должна стать ответом на застарелые проблемы региона: отток населения, отсутствие нормальной инфраструктуры и достойных условий для жизни, высокие цены и оторванность от основной территории страны.

В регионах Власть Работа власти Правительство Председатель Правительства Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО ДФО Камчатский край ДФО Магаданская область ДФО Амурская область

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