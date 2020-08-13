Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин (справа) во время беседы в Анадыре. Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости

На Чукотке дальневосточная программа льготного ипотечного кредитования может быть расширена за счет вторичного жилья. Премьер-министр Михаил Мишустин пообещал губернатору Роману Копину дать соответствующее поручение: "По Чукотке надо отдельное принимать решение. У вас особая ситуация".

Как объяснил глава региона, городские округа, где проживает порядка 60 процентов населения, фактически исключены из условий получения ипотеки - им доступно только первичное жилье, но не вторичный рынок, в результате льготную ипотеку берут единицы.

Также Мишустин намерен провести отдельное совещание по обеспечению автономного округа связью. К такому решению он пришел после того, как губернатор напомнил, что Чукотка до сих пор единственный субъект Российской Федерации, который не включен в канал оптико-волоконной связи.