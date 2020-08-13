Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке

Чукотская окружная больница получила от премьер-министра Михаила Мишустина высокую оценку за свое состояние и оснащение.

"Я не ожидал. Ремонт серьезный, основательный. Она не отличается от многих клиник Москвы, - поделился он впечатлениями после обхода медучреждения. - Оборудование достаточно неплохое, функционально обеспечивает основные потребности людей в оказании медицинских услуг".

Посещение больницы началось по всем стандартам, действующим сегодня в связи с коронавирусной инфекцией. На входе премьеру измерили температуру и с показанием 36,2, надев маску, глава правительства направился по кабинетам. Ему продемонстрировали помещения магнитно-резонансной терапии, компьютерной томографии, рентгенографии, цифровой флюорографии.

От медперсонала Михаил Мишустин пытался узнать, какие проблемы остаются у больницы, призывал говорить откровенно. Но значимых жалоб - на задержки зарплат и стимулирующих выплат, на условия труда и оснащение - не было. "Очень важно, чтобы врачи, когда они приезжают на Чукотку, находили здесь свою вторую родину, могли здесь качественно работать, получить все необходимые возможности для профессионального совершенствования", - сказал Михаил Мишустин.

Надо заметить, что в больнице во время визита премьера продолжалась плановая работа, в коридорах пациенты ожидали приема врачей. Граждане здоровались с Мишустиным, желали ему здоровья. "Дай Бог здоровья всем, чтобы ни у кого коронавирус не подтвердился", - пожелал премьер-министр в ответ.