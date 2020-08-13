На Камчатку из длительного плавания вернулась атомная подлодка "Омск"

В пункт постоянного базирования в Камчатском крае после длительного плавания вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".

Как сообщает пресс-служба ВВО, на пирсе моряков встречали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава региона Владимир Солодов, а также родные и близкие членов экипажа.

Андрей Картаполов от имени главы ведомства Сергея Шойгу поздравил подводников с успешным выполнением поставленных задач и по традиции вручил командиру крейсера "Омск" капитану 1 ранга Евгению Зорину жареного поросенка.

"В честь возвращения подводной лодки из дальнего похода для личного состава с концертом выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который накануне прибыл в Вилючинск", - говорится в сообщении.