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13.08.2020 08:50
Рубрика: Власть

На Камчатку из длительного плавания вернулась атомная подлодка "Омск"

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба ВВО Фото: Пресс-служба ВВО
Фото: Пресс-служба ВВО

В пункт постоянного базирования в Камчатском крае после длительного плавания вернулся атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами "Омск".

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба ВВО, на пирсе моряков встречали замминистра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов, глава региона Владимир Солодов, а также родные и близкие членов экипажа.

Андрей Картаполов от имени главы ведомства Сергея Шойгу поздравил подводников с успешным выполнением поставленных задач и по традиции вручил командиру крейсера "Омск" капитану 1 ранга Евгению Зорину жареного поросенка.

"В честь возвращения подводной лодки из дальнего похода для личного состава с концертом выступил Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова, который накануне прибыл в Вилючинск", - говорится в сообщении.

В регионах Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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