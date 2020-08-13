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13.08.2020 07:17
Рубрика: Власть

Правительственную яхту отдадут хабаровским школьникам

Текст: Артем Красиков
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края
Фото: Пресс-служба правительства Хабаровского края

Яхту "Виктория", принадлежащую правительству Хабаровского края, передадут в Краевой центр образования для научных экспериментов и экологических проектов по исследования реки Амур.

Фото: Кирилл Брага/ РИА Новости
Правительство увеличит число получателей горячего питания в школах

Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом рассказал врио губернатора Михаил Дегтярев на встрече с замминистра просвещения РФ Виктором Басюком.

"Идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний", - подчеркнул Дегтярев.

Министерству имущественных отношений дано поручение проверить состояние судна и его пригодность для перевозки детей.

Напомним, что "Викторию" выставили на торги за 60 миллионов рублей, однако покупателей так и не нашлось, даже после значительного снижения цены.

Руководство КЦО и школьники записали видеообращение к главе региона с просьбой передать яхту учащимся.

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