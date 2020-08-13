Спасатели на вертолете доставили двухлетнего ребенка из ЕАО в Хабаровск

Вертолет Ми-8 срочно эвакуировал двухлетнего ребенка из Биробиджана в Хабаровск для оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Борт Хабаровского авиационно-спасательного центра вылетел в ЕАО вечером в среду. Малыша с сопровождающим и двумя медработниками, которые следили за его состоянием, доставили за 2 часа 20 минут. Во время перелета состояние пациента не ухудшилось.

"На аэродроме в Хабаровске пассажиров уже ждала карета скорой медицинской помощи, которая доставила их в больницу", - отмечается в сообщении.