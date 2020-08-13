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13.08.2020 07:42
Рубрика: Общество

Спасатели на вертолете доставили двухлетнего ребенка из ЕАО в Хабаровск

Текст: Артем Красиков

Вертолет Ми-8 срочно эвакуировал двухлетнего ребенка из Биробиджана в Хабаровск для оказания медицинской помощи, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

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Борт Хабаровского авиационно-спасательного центра вылетел в ЕАО вечером в среду. Малыша с сопровождающим и двумя медработниками, которые следили за его состоянием, доставили за 2 часа 20 минут. Во время перелета состояние пациента не ухудшилось.

"На аэродроме в Хабаровске пассажиров уже ждала карета скорой медицинской помощи, которая доставила их в больницу", - отмечается в сообщении.

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