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13.08.2020 10:40
Рубрика: Общество

В ДВФУ предложили восстанавливать нервную ткань с помощью гелей

Текст: Артем Красиков

Ученые предложили восстанавливать нервную ткань при помощи гелей из модифицированных пектинов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Дальневосточный федеральный университет.

В школе биомедицины ДВФУ разработали имплантируемые гидрогели на основе растительных полисахаридов - то есть пектинов. Искусственную внеклеточную среду можно использовать для восстановления нервной ткани или выращивания органов.

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Гидрогели подходят для восстановления нервной ткани, поврежденной при развитии опухолей мозга, а также в результате травм и нейродегенеративных болезней.

"Некоторые варианты внеклеточных матриксов-гидрогелей способны подавлять размножение клеток глиомы, злокачественной опухоли головного мозга, а их химические модификации можно использовать, чтобы сохранять потенциал нормальных нервных стволовых клеток, "консервировать" их в недифференцированном состоянии, сохраняя их жизнеспособность и потенциал на будущее. Это интересно для развития клеточных биотехнологий регенеративной медицины", - рассказал заместитель директора по развитию ШБМ ДВФУ Вадим Кумейко.

В регионах Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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