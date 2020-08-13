Вновь начались благотворительные музыкальные выступления в Харбине - открылся сезон вечерних концертов в отеле "Модерн".

Данное ежегодное музыкальное мероприятие организовано компанией Harbin Modern Group Co., Ltd.

В этом году как и прежде, на главном балконе второго этажа отеля "Модерн" проходят музыкальные и танцевальные выступления.

Кроме того, на втором этаже дома на пересечении улиц Сибадаоцзе и Чжунъяндацзе дополнительно установлен тематический балкон, где можно сделать предложение руки и сердца.

Церемония подарит ощущение уникальности благодаря романтической обстановке и музыке.