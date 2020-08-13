В Магадане будут судить напавшего на журналиста мужчину

На Колыме завершили расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего мужчины в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов (часть третья статьи 144 УК РФ).

Как сообщается на сайте СУ СК России по Магаданской области, по версии следствия, прошлой осенью двое мужчин напали на журналиста в подъезде дома и избили его.

Подозреваемых быстро нашли, следствие собрало достаточный объем доказательств. В отношении одного из мужчин дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, а вот второй скоро предстанет перед судом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2019 года правоохранители начали проверку по заявлению главного редактора местного информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина, который сообщил, что неизвестные напали на него и избили. По словам Гришана, от него требовали "ничего больше такого не писать".