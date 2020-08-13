В Магадане будут судить напавшего на журналиста мужчину

Новости

Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в собственный дом 06:00
Индонезия начала испытания собственной вакцины от коронавируса 05:48
Вашингтон не стал отменять повышенные пошлины на продукцию Airbus 05:33
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции 05:15
Бросившего детей в "Шереметьево" отца ограничили в родительских правах 05:11
Власти Ливана оценили ущерб от взрыва в порту Бейрута в 15 млрд долларов 04:56
Израильская армия снова атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа 04:40
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Дальний Восток 04:19
Два землетрясения за сутки произошло вблизи Курильских островов 04:11
В аэропорту Мехико изъята рекордная партия опиоида 04:01
Озвучено условие возвращения актеров на съемочные площадки Disney 03:33
В Швеции смертность снизилась на 5% по сравнению с прошлым годом 03:25
В США школам выделят 125 млн многоразовых масок для возобновления уроков 03:14
В Великобритании изменили методику подсчета смертей от COVID-19 02:39
Российскую вакцину от коронавируса ждут в аргентинской Огненной Земле 02:15
Шесть человек пытались проникнуть в посольство Йемена в Москве 02:13
В спальных районах Минска возобновились столкновения силовиков с манифестантами 02:07
Трамп: Во время выборов больше всего проблем будет от демократов 02:01
В Минске ОМОН задержал изготовителей коктейля Молотова 01:38
В Ираке взрыв прогремел рядом с колонной международной коалиции 01:01
Взрыв в порту Бейрута разрушил около четырех тысяч домов 00:42
"ПСЖ" стал первым полуфиналистом Лиги чемпионов 00:21
Госдеп подготовил отчет о "неуместном поведении" посла США в Германии 00:18
Шериф во Флориде запретил персоналу и посетителям управления носить маски 12.08.2020
Алиев лично поздравил Путина с регистрацией вакцины от коронавируса 12.08.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
13.08.2020 05:28
Рубрика: Происшествия

В Магадане будут судить напавшего на журналиста мужчину

Текст: Инесса Доценко

На Колыме завершили расследование уголовного дела по обвинению 28-летнего мужчины в воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов (часть третья статьи 144 УК РФ).

СК завел на забайкальца уголовное дело за угрозы в адрес журналиста

Как сообщается на сайте СУ СК России по Магаданской области, по версии следствия, прошлой осенью двое мужчин напали на журналиста в подъезде дома и избили его.

Подозреваемых быстро нашли, следствие собрало достаточный объем доказательств. В отношении одного из мужчин дело выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения, а вот второй скоро предстанет перед судом. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, в октябре 2019 года правоохранители начали проверку по заявлению главного редактора местного информационного агентства "Весьма" Андрея Гришина, который сообщил, что неизвестные напали на него и избили. По словам Гришана, от него требовали "ничего больше такого не писать".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество СМИ и соцсети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Магаданская область Магадан

Главное сегодня

Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Дальний Восток
СМИ: Задержанные в Беларуси россияне могут вскоре вернуться домой
Путин и Макрон обсудили борьбу с коронавирусом и международную повестку
В ФАС отреагировали на информацию о росте стоимости авиакеросина
Мишустин поручил подготовить документы о продлении выплат медикам
Видео: В квартире москвича обнаружили тысячи патронов и гранаты
Как оспорить штраф за нарушение правил парковки