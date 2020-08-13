В Приамурье СК завел дело о загрязнении реки нефтепродуктами

СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Селемджа нефтепродуктами.

Как сообщает ведомство, дело заведено о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Установлено, что виновником является коммерческая организация, занимающаяся поиском и оценкой полезных ископаемых.

"Собственник, который производил работы на участке, всячески помогал в устранении последствий загрязнения реки. На территории района несколько золотодобывающих предприятий, не секрет, что многие годы к исполнению природоохранного законодательства относились поверхностно. Сегодня иная жизнь и требования другие. Поэтому специалисты дадут оценку ситуации и сделают выводы, - рассказал корреспонденту "РГ" глава администрации Селемджинского района Мухамед Беков.

В рамках расследуемого уголовного дела будет проведена комплексная экологическая экспертиза данного ЧП.