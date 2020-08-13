В Приамурье СК завел дело о загрязнении реки нефтепродуктами

Новости

Еще 787 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:15
Системы оплаты парковок в Москве и Санкт-Петербурге могут объединить 09:07
В IСQ вернули старую функцию 09:05
Петр Бирюков: Более 900 дорог отремонтируют в Москве в этом году 08:58
Губернатор штата Сан-Паулу заразился коронавирусом 08:47
Чистый долг России снова стал положительным 08:21
В белорусском Пинске мужчина с ножом напал на сотрудников ГАИ 08:05
Наталья Сергунина: В Москве стартовал прием заявок на конкурс "Лидеры цифровой трансформации" 08:00
Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена 07:49
Проворов помог "Филадельфии" победить "Монреаль" 07:43
"Вашингтон" уступил в первом матче плей-офф НХЛ 07:32
Правительственную яхту отдадут хабаровским школьникам 07:17
Десять человек скончались из-за жары в Японии 06:55
Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке 06:47
Посол РФ: Венесуэла заинтересовалась российской вакциной от COVID-19 06:38
Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке 06:10
Принц Гарри и его жена Меган Маркл переехали в собственный дом 06:00
Индонезия начала испытания собственной вакцины от коронавируса 05:48
Решение США продлить пошлины на товары из ЕС огорчило Airbus 05:33
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции 05:15
Отца, бросившего детей в Шереметьево, ограничили в родительских правах 05:11
Власти Ливана оценили ущерб от взрыва в порту Бейрута в 15 млрд долларов 04:56
Израильская армия снова атаковала объекты ХАМАС в секторе Газа 04:40
Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой на Дальний Восток 04:19
Два землетрясения за сутки произошло вблизи Курильских островов 04:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Что станет со ставками по депозитам и на что граждане меняют банки
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
13.08.2020 09:17
Рубрика: Общество

В Приамурье СК завел дело о загрязнении реки нефтепродуктами

Текст: Александр Ярошенко

СК РФ по Амурской области возбудил уголовное дело по факту загрязнения реки Селемджа нефтепродуктами.

В Югре на месторождении загорелась разлитая нефть

Как сообщает ведомство, дело заведено о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Установлено, что виновником является коммерческая организация, занимающаяся поиском и оценкой полезных ископаемых.

"Собственник, который производил работы на участке, всячески помогал в устранении последствий загрязнения реки. На территории района несколько золотодобывающих предприятий, не секрет, что многие годы к исполнению природоохранного законодательства относились поверхностно. Сегодня иная жизнь и требования другие. Поэтому специалисты дадут оценку ситуации и сделают выводы, - рассказал корреспонденту "РГ" глава администрации Селемджинского района Мухамед Беков.

В рамках расследуемого уголовного дела будет проведена комплексная экологическая экспертиза данного ЧП.

В регионах Общество Экология Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

Главное сегодня

Мишустин: Программа льготной ипотеки на Чукотке может быть расширена
Чистый долг России снова стал положительным
Мишустин поддержал развитие местного производства овощей на Чукотке
Защитные маски и расширенные страховки понадобятся на отдыхе в Турции
СМИ: Задержанные в Беларуси россияне могут вскоре вернуться домой
Кто первым получит вакцину от коронавируса
Названы плюсы и минусы обязательного ЕГЭ по иностранному языку