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13.08.2020 06:53
Рубрика: Происшествия

В Приморье прокуратура проверит падение трех кранов на вокзале

Текст: Артем Красиков

В Приморье проводится проверка по факту падения трех кранов на железнодорожном вокзале станции Сибирцево, в результате чего пострадали четверо работников.

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Предварительно известно, что 12 августа из-за порывистого ветра повалены три козловых крана, один из которых сошел с рельсов. Ветер и дождь стали причиной отключения электроэнергии, из-за чего машины потеряли управление.

Все пострадавшие доставлены в Черниговскую центральную районную больницу, им оказана необходимая медицинская помощь.

По результатам проверки прокуратура даст оценку соблюдению действующего законодательства в сфере охраны труда, сообщила "РГ" старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

В регионах Происшествия ЧП Стихийные бедствия Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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