В приморском поселке из-за сильного ветра без света остались 500 домов

В поселке Сибирцево Приморского края объявлен режим ЧС. Из-за сильного ветра без электроэнергии остались почти 500 домов и 800 человек, сообщает пресс-служба правительства региона.

"В местной поликлинике сорвано 40 процентов крыши, на железнодорожной станции "Сибирцево" сошли с рельсов два и перевернулись три козловых крана", - отмечается в сообщении.

В результате ЧП шесть человек получили небольшие травмы. Повреждены кровли пожарного депо и некоторых школ, а также еще 43 зданий. Ведутся работы по ликвидации последствий.