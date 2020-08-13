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13.08.2020 11:57
Рубрика: Общество

В соцучреждениях Якутии у 100 человек нашли COVID-19

Текст: Дина Непомнящая

Несколько случаев заражения коронавирусной инфекцией выявили в Мохсоголлохском психоневрологическом интернате Хангаласского района Якутии. За последние дни это третье социальное учреждение республики, где обнаружен COVID-19.

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"Общее количество случаев по всем учреждениям доходит до 100. Это говорит о том, что руководством министерства труда и социального развития Якутии не были сделаны соответствующие выводы после случая в Томмотском интернате", - заявил глава региона Айсен Николаев и пообещал, что руководители министерства будут нести персональную ответственность за случившееся.

Айсен Николаев подчеркивает: расслабляться пока рано, болезнь еще не победили. С началом нового учебного года собираются принять меры профилактики по недопущению заражения детей и учителей.

"Ограничительные меры на территории Якутска и некоторых районов будут продлены с послаблением", - отметил глава республики.

Он также сообщил, что только за последние сутки было подтверждено 62 случая коронавируса. Из них 39 - в Якутске, 10 - в Хангаласском районе, остальные - в Нерюнгринском, Мирнинском и Алданском районах.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Пандемия коронавируса COVID-19

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