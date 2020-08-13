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Рубрика: Власть

Шифровка в эфире

Военные научились передавать секретную информацию с помощью беспилотников
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
Сразу два крупных учения провели разведподразделения Дальневосточного военного округа. Первое с участием 200 солдат и офицеров и более 30 единиц техники прошло на Сахалине. Второе развернулось в Амурской области. В обоих случаях для выполнения поставленных задач разведчики использовали нестандартные методы и современную технику. В частности, беспилотные летательные аппараты.
Беспилотник "Орлан-10" может подняться на высоту пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. Фото: РИА Новости Беспилотник "Орлан-10" может подняться на высоту пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. Фото: РИА Новости
Беспилотник "Орлан-10" может подняться на высоту пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. Фото: РИА Новости

Сахалинцы "воевали" на полигоне "Успеновский". Именно там, по сценарию маневров, находился тыл условного противника. Задача у разведчиков была такая: вскрыть расположение "вражеских" огневых точек, завязать отвлекающий бой в тылу условного противника и тем самым стянуть на себя его значительные силы. Эта операция обеспечивала успех в продвижении основных сил.

Фото: РИА Новости
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Необычность учений состояла в том, что, пожалуй, впервые координацию действий разведподразделений взяли на себя расчеты беспилотных летательных аппаратов "Орлан-10".

При стартовой массе 14-18 килограммов, этот дрон способен нести полезную нагрузку в пять килограммов. Выпущенный с разборной катапульты, он может подняться на высоту пять тысяч метров, лететь со скоростью до 170 километров в час и с расстояния в 120 км в режиме реального времени передавать картинку на пульт оператора. А еще с его помощью можно одновременно управлять четырьмя другими беспилотниками и организовывать локальную сеть до 30 операторов для управления полезными нагрузками одновременно запускаемых беспилотников.

На полигоне "Трехречье" в Амурской области собрались свыше 500 разведчиков местной общевойсковой армии. Им приказали добыть секретные документы. Для выполнения этой задачи военные совершили скрытный марш, обошли "вражеские" посты охранения и, разделившись на группы, проникли в тыл "противника".

Самым напряженным оказался эпизод захвата вражеского штабного офицера. На одной из полевых дорог разведчики организовали засаду и заложили на грунтовке имитатор мины. На ней-то и подорвалась машина, перевозившая штабиста с секретными сведениями.

Во время операции разведчики использовали современные автоматы АК-12, лазерные дальномеры ЛПР-3 и оптические приборы ночного видения.

На учениях разведчики использовали современные автоматы АК-12, новые лазерные дальномеры ЛПР-3 и оптические приборы ночного видения

Координировали действия групп и обменивались закрытой информацией с помощью беспилотника "Тахион". Надо сказать, что всепогодный мобильный комплекс разведки, управления и связи, куда входит этот дрон, не только позволяет в режиме реального времени снабжать командный пункт сведениями о передвижении противника и своих подразделений, но и работать в качестве ретранслятора связи.

В частности, с его помощью на расстоянии до 100 километров можно передавать по защищенному каналу секретную аудио- и визуальную информацию в вышестоящий штаб.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область ДФО Амурская область

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