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13.08.2020 21:15
Рубрика: Происшествия

Судейский перекресток

Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи за смертельную аварию
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
В четверг Следственный комитет РФ объявил, что его руководитель Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против судьи, уже в отставке, которая задавила пешехода.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Случилось несчастье в Саратове еще в прошлом году. Дело возбудили лишь спустя девять месяцев. Причина в том, что судьи в нашей стране относятся к так называемым спецсубъектам - то есть людям, к которым просто так правоохранительные органы прийти не могут.

Бывший судья стал фигурантом уголовного дела

По отношению к спецсубъектам, к которым относятся не только судьи, но и адвокаты, депутаты и прочие ответственные граждане, действуют специальные правила и особый порядок привлечения их к ответственности в случае совершения ими преступления. Но на прохождение всех процедур уходят месяцы.

Коротко говоря, этот порядок для судей выглядит так: согласие на привлечение судьи к уголовной ответственности должны дать старшие коллеги судьи - Высшая квалификационная коллегия судей. Просить их об этом может только глава Следственного комитета России лично. И конкретно в этом случае судьи дали Бастрыкину свое согласие.

В тот декабрьский день в Саратове на пешеходном переходе под колесами автомобиля федерального судьи в отставке одного из районных судов города погибла женщина. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ - нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, - уточнили в СК.

Судья из Краснодара Елена Хахалева лишена должности

Сотрудники ГИБДД, оформляя аварию, записали, что судья на иномарке "проигнорировала дорожный знак "Пешеходный переход". Судья, даже не снижая скорости, сбила 53-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу. Удар был такой силы, что женщину отбросило на встречную полосу. Пострадавшую успели довезти до больницы. Но медики спасти ее не смогли, и спустя несколько дней женщина скончалась.

В Следственном комитете корреспонденту "РГ" рассказали, что судьи редко становятся фигурантами уголовных дел. Так, с 2011 по 2019 год следователи отправили в суды дела 44 судей. За полгода в этом году в суд шли дела на двух судей.

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