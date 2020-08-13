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13.08.2020 15:24
Рубрика: Происшествия

Экс-сотрудник мобильного оператора обокрал клиентов на миллион рублей

Текст: Михаил Фалалеев

После увольнения из телекоммуникационной компании бывший служащий решил возместить утрату заработка за счет клиентов фирмы.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот человек скопировал идентификационные коды сим-карт абонентов одного из операторов мобильной связи. Обладая специальными познаниями в сфере IT-технологий, он отправлял сообщения на единый номер обслуживания клиентов одного из банков. В случае привязки банковской карты к телефону, он переводил деньги граждан на подконтрольные ему счета, а затем конвертировал их в криптовалюту. От действий мошенника пострадали 124 человека, ущерб превысил миллион рублей.

Следователем Следственного управления УМВД России по Оренбургской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 174.1 УК РФ.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбург

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