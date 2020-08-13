Экс-сотрудник мобильного оператора обокрал клиентов на миллион рублей

После увольнения из телекоммуникационной компании бывший служащий решил возместить утрату заработка за счет клиентов фирмы.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что этот человек скопировал идентификационные коды сим-карт абонентов одного из операторов мобильной связи. Обладая специальными познаниями в сфере IT-технологий, он отправлял сообщения на единый номер обслуживания клиентов одного из банков. В случае привязки банковской карты к телефону, он переводил деньги граждан на подконтрольные ему счета, а затем конвертировал их в криптовалюту. От действий мошенника пострадали 124 человека, ущерб превысил миллион рублей.

Следователем Следственного управления УМВД России по Оренбургской области окончено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 и 174.1 УК РФ.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Дзержинский районный суд города Оренбурга для рассмотрения по существу.