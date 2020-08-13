Минздрав Оренбуржья: На соль-илецком курорте не заболел ни один турист

За первые десять дней с начала открытия курортного сезона на Соленых озерах Оренбуржья сохраняется стабильная эпидобстановка: случаев заболевания коронавирусом среди отдыхающих не зафиксировано.

Об этом заявила на онлайн-брифинге министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова. На территории пляжа для посетителей открыт медпункт. Кроме того, при входе организована бесконтактная термометрия.

- Мы отслеживаем все обращения в медпункт. За эти 10 дней жалоб по поводу температур и респираторных проявлений не было. В основном туристы обращались с травмами, - уточнила глава минздрава.

Напомним, что из-за пандемии коронавируса этим летом курорты региона начали прием отдыхающих лишь 3 августа. На знаменитых своими целебными водами и лечебными грязями Соленых озерах Соль-Илецка заранее предприняли все меры безопасности.

С начала работы курорта на входных группах и в местах массового скопления введен масочный режим. В дни пиковых нагрузок по требованию Роспотребнадзора ведется регулярный замер температуры бесконтактным способом. У кромки воды и при соблюдении дистанции на пляже туристы могут находиться без масок и перчаток. А соленый воздух и вода здешних озер издавна считаются эффективными мерами профилактики простудных заболеваний.

- Хочу отметить сознательность наших туристов - за 10 дней работы нам не пришлось просить покинуть территорию ни одного посетителя с признаками инфекционного заболевания, - подчеркнул директор курорта "Соленые озера" Александр Романов. - Температурный режим также позволяет контролировать ситуацию. Мы благодарны нашим посетителям, которые с пониманием относятся к просьбам соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки в очередях, отдыхать в кругу близких. Нашим сотрудникам приходится работать в сложных условиях, но мы стараемся обеспечить комфорт и безопасность гостям курорта.

Кстати

В этом сезоне курорт "Соленые озера" увеличил затраты на санитарные меры более чем на 20 процентов. Работники курорта оснащены средствами индивидуальной защиты. Обязательный пункт договоров с арендаторами - соблюдение санитарных норм с целью предупреждения распространения COVID-19. На кассах и у кафе нанесена разметка, размещена наглядная информация о санитарных мерах и рекомендации для туристов. В местах массового скопления отдыхающих организовано информирование с помощью радиоэфира. Дезинфицирующие средства размещены на территориях входных групп, летних кафе, санитарных узлах. Проводится регулярный клининг открытых поверхностей (поручни, столы и т.п.), санитарных комнат, зонтов шезлонгов.