А помог добиться такого успеха его домашний питомец - кот Робин. Однажды Акраму нужно было уехать на несколько дней из дома. И он столкнулся с проблемой: кто же накормит мохнатого друга? Каждый раз просить соседей или друзей - не выход, подумал лицеист, и стал искать решение.
Так родилась идея умного приложения по дистанционному кормлению животных. Акрам приступил к ее воплощению во время годичной учебы в IT-школе известной компании. Полученные знания помогли ему создать приложение для смартфона Alive Korner, помогающее кормить домашних животных.
Использовать его легко. Сначала приложение надо установить на смартфоне, затем авторизоваться. Вариантов два - или в привычном режиме с ручным вводом, или по QR-коду. И можно настраивать удобный график кормления. Он достаточно гибкий: хозяин выбирает дни недели, когда его не будет дома, время кормления, размер порции. Если питомцев несколько, график можно разработать для каждого. Деактивируется автокормушка также дистанционно.
В приложении есть еще одна функция, которую, безусловно, оценят хозяева, любящие селфи домашних питомцев: при желании программа сделает и пришлет фото четвероногого друга.
Кстати, приложение разработано на русском и английском языках, есть возможность выбора часового пояса. Кстати, все данные надежно зашифрованы.
Естественно, нужна и электронная автокормушка. Впрочем, этот товар давно есть на рынке. "Если правильно подключить электронику, то заработает любая модель, главное, чтобы кормушка была со шнековым механизмом подачи корма", - объяснил юноша.
То, что приложение работает, показали испытания, проведенные на 3D-модели кормушки. Ее прототип Акрам сделал по чертежам из интернета. Говорит, что соорудить прототип было несложно, но в процессе работы он нашел некоторые несовершенства в механической части. Их предстоит устранить при создании кормораздатчика, которым можно пользоваться практически, а не только для демонстрации работы приложения.
Так что в скором времени Робин будет питаться из собственной автокормушки по графику.