Акрам Гизатуллин в этом году пойдет в 11-й класс инженерного лицея города Уфы. А после окончания школы хочет подать документы в Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики. И шансы стать студентом престижного вуза у него вполне реальные: в этом году Акрам занял первое место на Всероссийском конкурсе "IT ШКОЛА выбирает сильнейших!" в номинации "Социальные приложения", что дает ему дополнительные баллы для поступления в университет.

А помог добиться такого успеха его домашний питомец - кот Робин. Однажды Акраму нужно было уехать на несколько дней из дома. И он столкнулся с проблемой: кто же накормит мохнатого друга? Каждый раз просить соседей или друзей - не выход, подумал лицеист, и стал искать решение.

Так родилась идея умного приложения по дистанционному кормлению животных. Акрам приступил к ее воплощению во время годичной учебы в IT-школе известной компании. Полученные знания помогли ему создать приложение для смартфона Alive Korner, помогающее кормить домашних животных.

Использовать его легко. Сначала приложение надо установить на смартфоне, затем авторизоваться. Вариантов два - или в привычном режиме с ручным вводом, или по QR-коду. И можно настраивать удобный график кормления. Он достаточно гибкий: хозяин выбирает дни недели, когда его не будет дома, время кормления, размер порции. Если питомцев несколько, график можно разработать для каждого. Деактивируется автокормушка также дистанционно.

В приложении есть еще одна функция, которую, безусловно, оценят хозяева, любящие селфи домашних питомцев: при желании программа сделает и пришлет фото четвероногого друга.

Кстати, приложение разработано на русском и английском языках, есть возможность выбора часового пояса. Кстати, все данные надежно зашифрованы.

Естественно, нужна и электронная автокормушка. Впрочем, этот товар давно есть на рынке. "Если правильно подключить электронику, то заработает любая модель, главное, чтобы кормушка была со шнековым механизмом подачи корма", - объяснил юноша.

То, что приложение работает, показали испытания, проведенные на 3D-модели кормушки. Ее прототип Акрам сделал по чертежам из интернета. Говорит, что соорудить прототип было несложно, но в процессе работы он нашел некоторые несовершенства в механической части. Их предстоит устранить при создании кормораздатчика, которым можно пользоваться практически, а не только для демонстрации работы приложения.

Так что в скором времени Робин будет питаться из собственной автокормушки по графику.