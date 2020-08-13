В Марий Эл продлили режим повышенной готовности до 6 сентября

Глава Марий Эл Александр Евстифеев заявил, что режим повышенной готовности в республике продлевается до 6 сентября.

"Это преимущественно масочный режим и тот необходимый минимум ограничений, который нам рекомендован Роспотребнадзором. Проект указа был согласован. Мы находимся на третьем этапе, поэтому у нас почти все виды деятельности и предприятий, и физических лиц разрешены", - пояснил он.

В свою очередь главный санитарный врач Марий Эл Светлана Булатова сообщила, что эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Ежедневный прирост заболевших COVID-19 составляет 0,4 процента.