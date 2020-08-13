В Пензенской области обсудили долгосрочную стратегию развития

В широком формате прошло обсуждение стратегии социально-экономического развития Пензенской области "Новые вызовы - новые решения", которая разрабатывается до 2035 года.

В работе дискуссионных площадок приняли участие федеральные и региональные эксперты, представители исполнительной и законодательной власти региона, местного самоуправления, руководители промышленных и сельхозпредприятий, малого и среднего бизнеса, общественные деятели.

- За последнее время в нашей жизни произошли заметные изменения. Изменился привычный жизненный уклад, способ зарабатывать. Мощный импульс к развитию получил цифровой мир. Появились и растут новые сферы услуг и неочевидные производственные мощности. Наша задача - не стоять рядом и фиксировать изменения. Я, как губернатор, правительство области, министерства и ведомства обязаны максимально оперативно реагировать, оценивать и учитывать изменения, а некоторые процессы возглавлять и направлять, - на пленарном заседании выступил глава региона Иван Белозерцев.

Основной целью изменений губернатор назвал стабильный рост качества жизни жителей Пензенской области и поручил министерствам разработать программы по итогам тематических сессий. Их было семь: "Народосбережение", "Социальная поддержка граждан", "Образование", "Инвестиционный потенциал", "Агроиндустрия", "Индустрия гостеприимства", "Город". Участники обсуждений обозначили основной круг вызовов и пути их преодоления. По каждому направлению будут разработаны региональные программы по подобию национальных проектов: с внятными целями и задачами, с ключевыми показателями эффективности и контрольными точками. При их формировании будут использованы наказы жителей, которые поступают из городов и районов Пензенской области. Для достижения поставленных целей в регионе запустят кадровый конкурс.

Поставлены задачи по всеобщей цифровизации и активному развитию IT-кластера в регионе, по переходу на новый уровень поддержки и развития малого и среднего бизнеса, развития внутреннего туризма. В сфере образования в кратчайшие сроки необходимо внедрить систему глубокой профориентации и подготовки профессиональных компетентных кадров по запросам работодателей. Было предложено также создать в Пензенской области Центр проведения и подготовки чемпионатов профессионального мастерства среди студентов колледжей с хорошей материальной базой. В сфере соцзащиты населения приоритетной становится помощь старшему поколению. Планируется внедрение системы долговременного ухода на дому, социальное обслуживание и оказание медицинской помощи в привычной домашней обстановке. Особая роль отводится адресной социальной поддержке, а также повышению доли государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде.

- Стратегия - это картина будущего, это задачи, которые я ставлю перед собой и перед правительством, - говорит Иван Белозерцев.

Он назвал три составляющих, на которых строится работа губернатора. Это стабильность, безопасность и развитие. Несмотря на общемировые вызовы, экономике Пензенской области удалось достичь за первое полугодие роста в промышленном секторе на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило региону выйти по этому показателю на второе место в ПФО.

Стабильность играет важную роль для привлечения инвестиционная. В регион, где приняты и соблюдаются прозрачные алгоритмы взаимодействия власти и бизнеса вкладываются крупные средства. За предыдущие годы Пензенская область продемонстрировала устойчивый рост инвестиций. Здесь стабильно работают действующие предприятия, открываются новые, создаются дополнительные рабочие места.

- Стабильность - это еще спокойствие и уверенность в завтрашнем дне жителей региона. Достичь этого в эпоху турбулентности можно, сохраняя и наращивая меры социальной поддержки. Стабильность - это еще и исполнение всех обещаний. Люди должны привыкнуть к тому, что если вы пообещали что-то сделать, то это будет исполнено, - отметил губернатор.

Развитие Пензенской области остается главным приоритетом в работе региональной власти. Глава региона поблагодарил экспертов за оценку, данную работе региональной власти, и отметил, что каждое принятое на сессии решение обретет форму корректировки в планах по реализации стратегии развития Пензенской области.

Компетентно

Михаил Виноградов, президент фонда "Петербургская политика":

- Пензенская область - это крепкий и устойчивый регион, подтвердивший жизнеспособность своей стратегии в условиях пандемии. Когда после перерыва в июле мы вернулись к составлению рейтингов устойчивости, мы подняли место Пензенской области в рейтинге. При этом вы не обрывали нам телефоны с сообщениями о том, на каком вы хорошем счету. Мы основывались на индексе производства промышленной продукции и на том, что по этому показателю область сейчас находится на 22-м месте в России.

Геннадий Котельников, председатель Самарской губернской думы:

- В Пензе не был несколько лет. За это время областной центр заметно преобразился. Появились новые микрорайоны с красивыми домами, новые школы - это лишь немногое из того, что я заметил. Побывал на своей малой родине в Кузнецке, везде хорошие дороги. Особо хочется отметить успехи в здравоохранении. Уделяется огромное внимание развитию первичного звена. Пензенская область поставила амбициозную цель о стопроцентном охвате населения доступной и качественной медицинской помощью. Это серьезная задача, и я уверен, что вы с ней справитесь.

Александра Игнатьева, генеральный директор Союза российских городов:

- Что касается стратегии развития, я считаю, что менять резко ее направление после каждого кризиса или после какого-то серьезного события в стране не нужно. Если мы говорим сегодня о том, что нужно менять и на что нужно обратить внимание, то это план реализации. Нужно просто посмотреть, как реализовывать ее в сегодняшней ситуации. Существуют общемировые тренды в развитии муниципалитетов, многим из них следует Пензенская область