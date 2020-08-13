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13.08.2020 17:13
Рубрика: Власть

В Самарской области открылся сельский цифровой центр занятости

Текст: Анна Шепелева (Самара)
В Самарской области впервые в стране открылся сельский цифровой центр занятости в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Специалисты перешли на безбумажную технологию работы.
Фото: Правительство Самарской области Фото: Правительство Самарской области
Фото: Правительство Самарской области

В центре занятости населения Красноярского района Самарской области в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости" завершили ремонт и оснащение рабочих мест специалистов по проекту "Цифровой центр занятости". Это первый кадровый центр в стране на селе, где внедряется безбумажная технология работа с клиентами - людьми и организациями.

Фото: iStock
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Напомним, проект "Цифровой центр занятости" стартовал в области в 2019 году, первое учреждение нового формата было открыто в Тольятти. В этом году его реализация продолжается. В том числе на днях в центре занятости Красноярского района заработало несколько автоматизированных рабочих мест с оснащением их специальными планшетами. Благодаря чему специалисты освоили безбумажный документооборот в работе с соискателями и организациями. Также в ходе проекта выполнены доработка программного комплекса предоставления госуслуг, приобретено серверное оборудование для центра обработки данных.

- Думал, что буду заполнять заявления и анкеты вручную полдня. На самом деле процесс занял не больше получаса. Все данные вносят операторы, я лишь поставил подпись в электронном виде. Все быстро и удобно, - поделился впечатлениями житель села Александр Щитанов, который недавно потерял работу и, собрав все необходимые документы, обратился в центр занятости.

Фото: Правительство Самарской области
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Проект будет продолжен в центрах занятости Нефтегорского, Алексеевского, Шенталинского и Кинель-Черкасского районов.

- В этом году благодаря инициативе губернатора Дмитрия Азарова продолжается цифровизация центров занятости в муниципалитетах региона. В прошлом году начал работу Цифровой кадровый центр в Тольятти, в этом мы уже принимаем клиентов в Красном Яре, на очереди еще четыре района. Повышение качества работы центров и сокращение времени на поиск вакансий - такие перемены будет заметны каждому обратившемуся к нам жителю Самарской области, - подчеркнула министр труда, занятости и миграционной политики региона Ирина Никишина.

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