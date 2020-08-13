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13.08.2020 21:22
Рубрика: Общество

Студенты помогут

В башкирских школах появятся инспекторы-медики
Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Российская газета - Федеральный выпуск № 180(8234)
С 1 сентября в школах Башкирии начнут работать мединспекторы, которые будут следить за соблюдением санэпидтребований и обучать учителей и другой персонал школ профилактике коронавирусной инфекции. Идея принадлежит главе региона Радию Хабирову, который обеспокоен тем, что ситуация с коронавирусом в республике остается напряженной.

Как уточнил "РГ" министр образования и науки Башкирии Айбулат Хажин, в качестве мединспекторов будут работать студенты-старшекурсники и ординаторы Башкирского государственного медуниверситета и медицинских колледжей. Но появятся такие инспекторы только в крупных школах, где учатся свыше 300 детей. Под эту категорию подпадают 700 образовательных организаций.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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- Мединспекторы будут отслеживать ситуацию в школах с начала учебного года в течение двух-трех недель, проверять соблюдение масочного режима среди персонала, выявлять заболевших и сообщать о них участковому терапевту. В случае выявления нарушений сигнал поступит на "горячую линию" министерства, - пояснил Айбулат Хажин.- Нам важно быстро среагировать и привести в школах работу в соответствие с требованиями Роспотребнадзора.

Ректор Башкирского государственного медуниверситета Валентин Павлов отметил, для участия в программе патронажа студенты старших курсов и ординаторы первого года прошли 36-часовые специальные курсы. Работа в школе станет для них производственной практикой, за которую ребятам выдадут еще и дополнительную стипендию - пять тысяч рублей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан Уфа Пандемия коронавируса COVID-19

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