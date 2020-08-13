В ТОСЭР "Новотроицк" запустили на полную мощность содовый завод

Новости

Собянин: Программа реновации в Москве будет реализована в срок 17:04
Замглавы администрации Колпино задержан за взятку 17:01
Собянин рассказал, каким будет день города в условиях пандемии 16:50
Собянин: Учителям в Москве предложат привиться от коронавируса 16:46
Собянин: В бывших промзонах Москвы создано около 500 тыс рабочих мест 16:46
Собянин опроверг возврат в сентябре к ограничениям из-за коронавируса 16:45
Собянин: Линеек 1 сентября в московских школах не будет 16:42
Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси 16:41
Актер из фильма "Мы из будущего" Сергей Куницкий умер в 35 лет 16:17
Оформить полис ОСАГО можно прямо в навигаторе 16:17
Вышел трейлер немецкой супергеройской трагикомедии "Уроды" 15:58
На Бусиновской развязке у трассы "Нева" снизили скоростной режим 15:57
Медведев заявил, что борьба с коронавирусом в России не закончена 15:47
На реконструкцию Камерной сцены Большого театра выделят 7,5 млрд рублей 15:44
Вышел трейлер мелодрамы с Хабенским и Пересильд "Трое" 15:42
В Австрии усилились страхи молодежи перед будущим в связи с пандемией 15:35
Начальник Генштаба проверил готовность служб обеспечения к учениям "Кавказ-2020" 15:34
Отменены все рейсы из Сочи в Крым на теплоходе "Князь Владимир" 15:32
Экс-сотрудник мобильного оператора обокрал клиентов на миллион рублей 15:24
В ГД внесены поправки о вычете для владельцев коммерческой недвижимости 15:24
Врач назвал главные условия при вакцинации от COVID-19 15:20
Арбитр матча "Спартак" - "Сочи" Казарцев прошел проверку на полиграфе 15:10
В испанском регионе Галисия запретили курить на улице 14:45
Вышел русский трейлер герметической фантастической драмы "Солнце" 14:39
Аэропорт Сочи побил рекорд Олимпиады и ЧМ-2018 по числу пассажиров в сутки 14:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Верховный суд разъяснил правила оплаты неиспользованных отпусков
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Кадастровую стоимость жилья теперь можно оспорить через МФЦ
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
Какие новшества ждут избирателей на региональных выборах
13.08.2020 16:51
Рубрика: Власть

В ТОСЭР "Новотроицк" запустили на полную мощность содовый завод

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Новое предприятие заработало на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" - в моногороде торжественно запустили содовый завод. На сегодня работу здесь получили 379 новотройчан, а к концу года численность сотрудников планируется довести до 413.
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области

Как уже писала "РГ", в 2018 году Фонд развития моногородов выдал заем в миллиард рублей на развитие производства кальцированной соды в Новотроицке, а также совместно с регионом профинансировал строительство автомобильной дороги к предприятию. В ноябре 2019-го здесь запустили печную линию для обжига сырья, а теперь производство выходит на полную мощность. Завод рассчитан на выпуск 100 тысяч тонн кальцинированной соды, 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и 72 тысяч тонн строительной извести в год.

Фото: Пресс-служба правительства Оренбургской области
Китайские инвесторы запустили завод в Оренбуржье

- На все организационные, проектные и полевые работы по строительству завода ушло чуть больше двух лет. От идеи до ее воплощения это сравнительно небольшой срок, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер на церемонии открытия нового предприятия. - В реализации проекта были заинтересованы все - город, регион, инвестор, партнеры и, конечно, жители Новотроицка. Оренбургская область создала привлекательные организационно-финансовые условия в рамках ТОСЭР. Город предоставил землю и доступ к различным коммуникациям, оказал существенную поддержку в работе с документами.

Напомним, что статус резидента ТОСЭР дает инвестору весомые преимущества в виде снижения налога на прибыль, освобождения от уплаты налогов на имущество, на землю, а также уменьшения страховых взносов.

Фото: Личный архив Андрея Гольма
Резиденты ТОСЭР "Ясный" сохранили рабочие места в условиях пандемии

- Нам удалось реализовать проект в сжатые сроки только благодаря тому, что в решении всех возникающих вопросов мы находили поддержку областной власти и города, - сказал руководитель Новотроицкого завода хромовых соединений Василий Измалкин.

А гендиректор Фонда развития моногородов Ольга Макиева отметила, что строительство удалось закончить с опережением графика.

- На предприятии будет создано более 400 рабочих мест - это почти в два раза больше, чем планировалось, - резюмировала гостья.

Общая сумма проекта составила 4 миллиарда рублей.

Кстати

В ТОСЭР "Новотроицк" появится восьмой резидент. Минэкономразвития России внесло в реестр резидентов Новотроицкий завод цветных металлов. Инвестиционный проект предусматривает запуск производства металлического кальция, который используется в химической и металлургической промышленности при получении ряда сплавов и специальных сталей. В планах предприятия - занять 60 процентов внутреннего рынка. Общая стоимость проекта - 900 млн рублей. В моногороде планируется создать 140 новых рабочих мест.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

Главное сегодня

Собянин опроверг возврат в сентябре к ограничениям из-за коронавируса
Захарова заявила о наличии попыток внешнего вмешательства в дела Беларуси
ЕГЭ по информатике впервые пройдет на компьютерах
Центробанк повышает курс евро с 14 августа
Мишустин оценил окружную больницу на Чукотке
В России запустили горячую линии по программе кешбэка за покупку туров
К поиску противоправной информации в интернете привлекут нейросети