В ТОСЭР "Новотроицк" запустили на полную мощность содовый завод

Новое предприятие заработало на территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Новотроицк" - в моногороде торжественно запустили содовый завод. На сегодня работу здесь получили 379 новотройчан, а к концу года численность сотрудников планируется довести до 413.

Как уже писала "РГ", в 2018 году Фонд развития моногородов выдал заем в миллиард рублей на развитие производства кальцированной соды в Новотроицке, а также совместно с регионом профинансировал строительство автомобильной дороги к предприятию. В ноябре 2019-го здесь запустили печную линию для обжига сырья, а теперь производство выходит на полную мощность. Завод рассчитан на выпуск 100 тысяч тонн кальцинированной соды, 150 тысяч тонн сухих строительных смесей и 72 тысяч тонн строительной извести в год.

- На все организационные, проектные и полевые работы по строительству завода ушло чуть больше двух лет. От идеи до ее воплощения это сравнительно небольшой срок, - подчеркнул губернатор Оренбургской области Денис Паслер на церемонии открытия нового предприятия. - В реализации проекта были заинтересованы все - город, регион, инвестор, партнеры и, конечно, жители Новотроицка. Оренбургская область создала привлекательные организационно-финансовые условия в рамках ТОСЭР. Город предоставил землю и доступ к различным коммуникациям, оказал существенную поддержку в работе с документами.

Напомним, что статус резидента ТОСЭР дает инвестору весомые преимущества в виде снижения налога на прибыль, освобождения от уплаты налогов на имущество, на землю, а также уменьшения страховых взносов.

- Нам удалось реализовать проект в сжатые сроки только благодаря тому, что в решении всех возникающих вопросов мы находили поддержку областной власти и города, - сказал руководитель Новотроицкого завода хромовых соединений Василий Измалкин.

А гендиректор Фонда развития моногородов Ольга Макиева отметила, что строительство удалось закончить с опережением графика.

- На предприятии будет создано более 400 рабочих мест - это почти в два раза больше, чем планировалось, - резюмировала гостья.

Общая сумма проекта составила 4 миллиарда рублей.

Кстати

В ТОСЭР "Новотроицк" появится восьмой резидент. Минэкономразвития России внесло в реестр резидентов Новотроицкий завод цветных металлов. Инвестиционный проект предусматривает запуск производства металлического кальция, который используется в химической и металлургической промышленности при получении ряда сплавов и специальных сталей. В планах предприятия - занять 60 процентов внутреннего рынка. Общая стоимость проекта - 900 млн рублей. В моногороде планируется создать 140 новых рабочих мест.