Видео: в Дзержинске разлилась неизвестная жидкость с едким запахом

Сегодня в 15:13 в МЧС по Нижегородской области поступила информация о пожаре в Дзержинске на улице 1 Мая, около дома 1. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что там произошел розлив неизвестной жидкости.

Жидкость с едким запахом была разлита на площади 50 квадратных метров и активно испарялась. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС по региону, обстоятельства происшествия уточняются.

На место происшествия выехали также передвижные лаборатории МБУ "Инженерно-экологическая служба Дзержинска" и территориального управления Роспотребнадзора для забора проб воздуха и почвы.