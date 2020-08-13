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13.08.2020 17:47
Рубрика: Происшествия

Видео: в Дзержинске разлилась неизвестная жидкость с едким запахом

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Сегодня в 15:13 в МЧС по Нижегородской области поступила информация о пожаре в Дзержинске на улице 1 Мая, около дома 1. Когда спасатели прибыли на место, то обнаружили, что там произошел розлив неизвестной жидкости.

Фото: vk.com/chpulsk
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Жидкость с едким запахом была разлита на площади 50 квадратных метров и активно испарялась. Погибших и пострадавших нет, сообщили в МЧС по региону, обстоятельства происшествия уточняются.

На место происшествия выехали также передвижные лаборатории МБУ "Инженерно-экологическая служба Дзержинска" и территориального управления Роспотребнадзора для забора проб воздуха и почвы.

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