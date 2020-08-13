Андрей Травников: "Развитие территорий определяется мнением людей"

На заседании президиума политического совета новосибирского отделения партии "Единая Россия" принято решение о проведении второго этапа конференции 22 августа. В этот день единороссы примут предвыборную программу регионального отделения партии.

Как отметил секретарь реготделения "Единой России" Андрей Травников, к формированию наказов будут подходить системно, с учетом отраслевой специфики и того обстоятельства, что это - будущая база для формирования бюджета.

- Люди должны знать, что их мнение является определяющим в вопросах развития территорий, где они проживают. Региональное отделение партии уже проводит тематические площадки, общественные обсуждения по самым волнующим людей вопросам и в областном центре, и в районах области - это городская среда и благоустройство, образование и культура, здравоохранение и другие актуальные темы, - рассказал Андрей Травников.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что в основе предвыборной программы партии - диалог с жителями области.

-Сейчас активно идет сбор наказов. Именно ими в ближайший созыв будут руководствоваться депутаты. Считаю важным отметить, что часть наказов наших избирателей обязательно ляжет в основу народной программы, с которой "Единая Россия" пойдет на выборы в Государственную Думу в 2021 году, - добавил Андрей Шимкив.

По словам спикера регионального парламента, в Новосибирской области с каждым созывом направляют всё больше денег на решение проблем, о которых сообщают жители. Многое из нового списка наказов станет основой партийных проектов, которые будет реализовывать новый созыв.

- Такое возможно только при слаженной работе. Справится можно с любой задачей, но сложные вопросы эффективнее решать, когда есть большинство. Сейчас активно идёт сбор предложений, жители районов области вместе с депутатами определяют, какие проблемы в их деревнях и сёлах необходимо решить в первую очередь, - добавил Андрей Шимкив.

По мнению депутата Госдумы РФ Александра Карелина, очень важно сплотить общественность и вывести в фокус инициативы жителей Новосибирской области, помочь в их реализации.

- "Движение "Сделай выбор" объединяет деятельных людей, живущих и работающих в Новосибирской области. У него широкая линейка проектов. Конкурс общественных стартапов "Со мной регион успешнее" - более 700 заявок от инициативных групп по всей области и 331 проект-победитель в сферах благоустройства, организации досуга, эстетического воспитания, занятий физической культурой и спортом и многих других.

"Олимпийское наследие" - конкурсы, викторины, посвященные 40-летию побед Виктора Маркина на Олимпийских играх 1980 года, проходивших в Москве. "Достойное детство" и другие.

- Каждый проект открывает новые возможности для творчества в самом широком смысле слова, реализации общественно полезных идей и инициатив. Главное - мы открываем новые имена, знакомимся с людьми разного возраста, разных профессий, но с ярко выраженным стремлением быть полезными. Один из основных эффектов в том, что создаются истории позитивного сотрудничества власти и общества, взаимодействия, построенного на обоюдной заинтересованности улучшить качество жизни, ответственности и взаимном уважении, - подытожил Александр Карелин.