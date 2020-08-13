По мнению экспертов, засуха в этом году актуализирует проблему нелегальной продажи пшеницы в Казахстан. В рамках теневых сделок за границу уходят десятки тысяч тонн зерна. На ситуации дополнительно сказывается не-урожай прошлого года на территории приграничных районов соседней республики. Чтобы восполнить запасы сырья, представители мукомольного бизнеса активно скупают его у сельхозпроизводителей Новосибирской, Омской областей и Алтайского края.

- Во-первых, этот нелегальный экспорт влечет колоссальные потери налогов для государства, во-вторых, деформирует зерновой баланс по обе стороны границы: недобросовестные участники рынка оставляют региональных мукомолов, элеваторную отрасль, а также легальный трейдерский бизнес без зерна, - уверен министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

По данным регионального минсельхоза, в прошлом году объемы нелегально вывезенного через границу зерна составили пятьдесят-сто тысяч тонн, и это сопоставимо с "белым" экспортом. Как сообщила корреспонденту "РГ" начальник отделения таможенной статистики Новосибирской таможни Ирина Чикачкова, в прошлом году за рубеж было отправлено порядка 125 тысяч тонн на общую сумму 26 миллионов долларов. В том числе 44 тысячи тонн - в Казахстан.

Для нелегальной поставки зерна, как правило, используют автомобильный транспорт, ведь по железной дороге вывезти товар "в серую" практически невозможно. Зато по трассам в Казахстан едут целые автопоезда со злаками. Теоретически на границе нелегалов могли бы встретить представители областного погрануправления ФСБ, Сибирского таможенного управления, регионального управления ГИБДД, сотрудники Россельхознадзора. В аппарате губернатора перед этими ведомствами поставили задачу - усилить контроль перевозок пшеницы. Однако как это будет реализовано на практике, еще неясно.

В рамках Евразийского экономического союза осуществляется свободное перемещение товаров между территориями государств - членов ЕАЭС без применения таможенного декларирования и государственного контроля - транспортного, санитарного, ветеринарно-санитарного, карантинного фитосанитарного. За исключением случаев, предусмотренных договором, подчеркивают в Новосибирской таможне.

Пограничные проверки направлены прежде всего на предотвращение ввоза санкционной продукции и перемещения запрещенных или ограниченных в перемещении товаров. Зерно в эту категорию товаров не входит. Вот и получается, что контролирующие органы сегодня могут проследить продажу каждой бутылки водки, а тысячи тонн зерна спокойно переправляются в Казахстан без уплаты налогов. С начала этого года через автомобильный пограничный пункт "Павловка" прошло почти полторы тысячи машин с зерном, а проверено в ходе выборочного контроля всего пять. Нарушений не выявлено.

- Сложность в том, что представители Казахстана, стараясь восполнить свои зерновые запасы, сами проезжают по относительно небольшим новосибирским хозяйствам и скупают пшеницу, - поясняет директор Ассоциации "Первый зерновой кластер" Иван Тимченко. - И сельхозпроизводителям это удобно: они получают "наличку", загружают машины - все, казалось бы, довольны. Но государство серьезно теряет в части налогов: тысяча тонн зерна сегодня продается примерно за тринадцать миллионов рублей, на налог приходится десятая часть. То есть если мы говорим о сотне тысяч тонн, то это 130 миллионов руб-лей налогов. К тому же серьезно нарушается зерновой баланс.

По словам эксперта, каждый район в начале сезона подает в областной минсельхоз данные о планируемых объемах производства зерна. Обобщенная информация ранжируется на внутреннее потребление и экспорт, и на основе этих цифр планируют свою работу зернотрейдеры и мукомольные предприятия. Но в результате быстрой продажи сырья представителям соседней республики амбары пустеют. Поэтому в конце сезона запланированных остатков уже нет.

- Ко всему прочему в Казахстане действует своя система субсидирования мукомолов и сельхозтоваропроизводителей. Они оформляют купленное в России зерно как свое и получают государственные дотации, - отмечает Иван Тимченко. - Им это выгодно со всех сторон.

К тому же легальные трейдеры не могут в машину, рассчитанную на перевозку двадцати тонн, загрузить лишние объемы, а теневые дельцы спокойно грузят, скажем, 27 тонн. Это убивает и дороги, и здоровую конкуренцию.

В итоге, как полагает Иван Тимченко, учитывая засуху этого лета и режим ЧС в более чем половине районов Новосибирской области, регион "неожиданно" может остаться без зерна. Это всерьез грозит дефицитом хлеба, каким бы нелепым это ни казалось в нынешних рыночных условиях. В любом случае зерновые "контрабандисты" подрывают работу мукомольных предприятий, но часть ответственности лежит и на самих производителях.

- Сбывая продукцию и минуя налогообложение, аграрии нарушают правила конкурентного рынка. Сегодня у нас сформировалась приемлемая цена на зерно, поэтому у них нет ни юридического, ни морального права на такого рода теневые поставки в Казахстан, - уверен председатель аграрного комитета зак-

собрания Новосибирской области Олег Подойма. - В регионе удалось выстроить эффективную систему контроля на большинстве товарных рынков. Не думаю, что нужны дополнительные силы для того, чтобы усилить контроль и в сфере экспорта зерна - для этого все есть.

Аграрии, работающие с соблюдением всех юридических норм, видят в сложившейся ситуации и положительные стороны. Подчеркивая, впрочем, что следить за легальностью сделок стоит внимательнее.

- Зарубежные партнеры все активнее интересуются сибирским зерном, и число совершенно легальных сделок тоже растет. Сегодня даже небольшие сельхозпроизводители имеют возможность выстроить экспортные отношения напрямую. Это положительно влияет на ценообразование. Ведь когда в регионе был высокий урожай, трейдеры опускали цены. Нам говорили: хоть печи топите избытками зерна, никому оно не нужно. Сейчас, когда ажиотаж на рынке растет, освобождается внутренний рынок, производители зерна получают возможность в большей мере соблюдать свои интересы, - отметил в беседе с корреспондентом "РГ" председатель Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств Новосибирской области Алексей Сальников..

А как у соседей?

Теневой рынок зерна наносит огромный ущерб и Омской области, имеющую протяженную границу с Казахстаном. Эту проблему в прошлом году на саммите в Омске поднимали президенты двух стран. Тогда

после окончания страды из проверенных в течение месяца 437 фур с зерном каждый второй груз не сопровождали официальные документы. В региональном минсельхозе подсчитали, что с сентября по декабрь из региона в Казахстан нелегально вывозится более 200 тысяч тонн зерна. В результате Омская область недополучает не менее 30 миллионов долларов по федеральному проекту "Экспорт продукции АПК".

Чтобы поставить заслон "серому" зерну, власти и контролирующие органы в этом году создали оперативную межведомственную комиссию.

- Мы наладили плотное взаимодействие с таможней, налоговой службой. На сегодняшний день полностью контролируем вывоз зерна. Дополнительно усилили четырьмя специалистами самый проблемный Одесский таможенный пост. С марта в круглосуточном режиме проверяем все грузы, - сообщила корреспонденту "РГ" заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Омской области Елена Гулина. - За этот период не пропустили через границу ни одной сомнительной фуры с зерном. А с началом уборки урожая еще более усилили бдительность.

Согласно договоренности, аналогичную работу должны наладить и надзорные службы по ту сторону российско-казахстанской границы.