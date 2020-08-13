Несмотря на пандемию коронавируса, филиал "РГ" в Кузбассе провел акцию "Книги в добрые руки". Больше тысячи экземпляров художественной, научно-популярной и справочной литературы привезли в отдаленный труднодоступный поселок Теба, где нет библиотеки.

Добраться до поселка можно только по железной дороге, воде или воздуху. Фото: Алексей Нестеренко

Собираясь в Горную Шорию, мы и предположить не могли, что планы придется корректировать из-за особого режима. Гуманитарную экспедицию с участием врачей и ученых пришлось отложить, а народную библиотеку с помощью читателей "РГ" мы вполне успешно собрали.

Так, например, пенсионерка Нина Миронова передала больше трехсот томов русской и зарубежной классики из домашней библиотеки. Еще двести с лишним книг о войне и приключениях, детективных, фантастических и женских романов, сборников поэзии и прозы добавили представитель "РГ" в Кузбассе Тамара Ступина и кемеровские журналисты. А также весомый вклад внесли Государственная научная библиотека Кузбасса имени В.Д. Федорова и Топкинская районная детская библиотека.

К месту назначения ценный груз добирался поездом до Междуреченска, а оттуда - мотрисой до станции Теба. Как отметил замначальника Западно-Сибирской железной дороги по Кузбасскому теруправлению Евгений Шапуленко, все получилось благодаря помощи коллег из Абаканского теруправления Красноярской железной дороги. А уже в поселке книги, прежде чем занять ими новенькие книжные полки, поместили "в карантин".

- Раньше библиотека у нас была при клубе местного участка леспромхоза, но последний в 1990-х ликвидировали, и от клуба, который разобрали по бревнышкам, осталась одна кинобудка, - рассказывает глава поселка и его коренная жительница Татьяна Кокунова. - А при школе библиотеку сократили, когда у деревянного здания просело одно крыло и пришлось уплотняться...

Вдохновитель и организатор акции "Книги в добрые руки" Тамара Ступина подарила Тебе больше двухсот книг. Фото: Фёдор Баранов

Раньше в поселке было больше трехсот учеников, теперь - шестьдесят с небольшим. Новую школу-девятилетку с садиком на 20 мест (а детсада в Тебе нет уже лет двадцать), театральной студией, мастерскими и библиотекой начнут строить в 2021 году. К слову, знания поселковая школа дает отличные. Здешние выпускники легко поступают в лучшие вузы страны. В том числе благодаря урокам заслуженного учителя России Любови Ивановой, преподавателя русского и литературы с 40-летним стажем.

- Любовь Павловна прививает детям любовь к книгам, и это очень важно. Мои внуки, например, засыпают под "Федорино горе", и вообще у нас многие жители читают с удовольствием, - замечает глава поселка. - Так что библиотека, собранная "Российской газетой", обязательно будет востребована!