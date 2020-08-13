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13.08.2020 15:56
Рубрика: Власть

Губернатор отменил запрет на выезд из Кузбасса без уважительных причин

Текст: Юлия Потапова

Запрет на выезд за пределы Кузбасса без уважительных причин отменил в четверг губернатор Сергей Цивилев.

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Пункт о запрете, действовавшем с 14 марта из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, исключен из распоряжения главы региона от 14 марта 2020 года.

При этом в Кузбассе, где режим повышенной готовности продлен до 31 августа, по-прежнему действует требование обязательной 14-дневной изоляции для граждан, прибывающих из-за пределов области. Исключение - пассажиры авиарейсов, прилетающих из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Анапы, Сочи и Симферополя.

Режим двухнедельной изоляции жители Кузбасса обязаны соблюдать в домашних условиях, а те, кто не зарегистрирован в регионе, - по месту прибытия (но не в гостиницах и общежитиях) или в обсерваторе.

Между тем

По данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 94 случая заражения COVID-19. Максимальное количество заболевших - в Кемерове и Новокузнецке: 21 и 17 человек соответственно. 12 инфицированных выявлены в Междуреченске и десять - в Киселевске. На сегодняшний день в регионе официально зафиксировано 4830 случаев заражения коронавирусом, 35 человек скончались. 7212 человек находятся в медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции. 93 997 человек с наблюдения сняты.

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